Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Romania, Nicușor Dan, hanno co-presieduto questa mattina a Bruxelles, prima dell’avvio dei lavori del Consiglio europeo straordinario, una nuova riunione dei Leader del gruppo “Amici della Coesione”, dedicata al negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea 2028-2034.

L’incontro ha consentito di fare il punto sugli ultimi sviluppi del negoziato, alla luce della nuova Negobox presentata dal Presidente del Consiglio europeo, António Costa, e sulla base della piattaforma negoziale comune definita dai Leader del gruppo lo scorso ottobre.

Il Presidente Meloni ha ribadito la necessità di arrestare la progressiva riduzione delle risorse del prossimo bilancio europeo e di salvaguardare le dotazioni destinate alla Politica agricola comune e alla Politica di coesione, essenziali per la crescita, la competitività e la convergenza economica e sociale dell’Unione.

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