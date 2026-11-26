L’accordo è stato sottoscritto dal Ministro Marina Calderone e dal Presidente Gaetano Manfredi nell’ambito della 43ª Assemblea Annuale. Al centro dell’intesa l’accesso alle politiche attive, il supporto alle aree interne e la lotta al mismatch di competenze

Rafforzare la sinergia tra istituzioni centrali ed enti locali per avvicinare le politiche attive del lavoro ai cittadini, con una particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai territori più fragili. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) sottoscritto oggi, giovedì 26 novembre, alle ore 11:30 a Verona, nel quadro dei lavori della 43ª Assemblea Annuale dell’ANCI. A siglare l’intesa, che avrà durata biennale, sono stati il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e il Presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi. L’accordo punta a integrare politiche del lavoro, servizi sociali, politiche giovanili e sviluppo economico locale attraverso una rete territoriale capillare. I Comuni, infatti, rappresentano il primo presidio di prossimità per contrastare il disagio giovanile e l’inattività, orientando i cittadini – in particolare i giovani Neet, le persone con disabilità, i lavoratori precari e le donne in contesti fragili – verso gli strumenti digitali nazionali di attivazione e incontro tra domanda e offerta, come la piattaforma SIISL, il servizio di orientamento APPLI e il programma EDO per l’alfabetizzazione digitale. Particolare rilievo viene riservato alle Aree Interne e alle Isole Minori (individuate dal Piano Strategico Nazionale PSNAI 2025), dove la carenza di servizi e il divario digitale rischiano di frenare l’occupazione e la residenzialità. L’intesa prevede inoltre percorsi di formazione per gli operatori comunali, la promozione dell’autoimpiego e dell’imprenditoria femminile e giovanile, il rafforzamento del sistema duale e degli ITS, nonché il supporto tecnico-operativo di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (società in house del Ministero) per affiancare gli enti locali nella coprogettazione e nella predisposizione di avvisi territoriali.

“Con il protocollo tra Ministero e Anci rafforziamo la sinergia tra istituzioni centrali e locali per sostenere, insieme, l’attivazione e i progetti di vita e di lavoro dei cittadini”, afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. “L’obiettivo comune è semplificare l’informazione e l’accesso a incentivi e progettualità già attive: dalle opportunità presenti sulla piattaforma SIILS agli incentivi per l’autoimpiego, fino alla prestazione universale e all’assegno di inclusione per le vittime di violenza”.

“La firma di questo Protocollo rappresenta un passaggio strategico per consolidare il ruolo dei Comuni come motore di coesione sociale e sviluppo economico dei territori – dichiara il Presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi –. Le sfide dell’occupazione, della transizione digitale e del contrasto allo spopolamento si vincono solo mettendo a sistema le competenze nazionali con quella conoscenza diretta dei bisogni delle comunità che solo i Sindaci possiedono. Mettere a disposizione degli enti locali strumenti innovativi e percorsi semplificati significa offrire risposte concrete ai nostri cittadini, trasformando la prossimità amministrativa in opportunità reale di lavoro e inclusione”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Vicepresidente dell’ANCI con delega al Lavoro, Massimo Cavazzana, che per un anno ha seguito i lavori preparatori insieme al Dipartimento per le Politiche Attive del Lavoro per giungere alla definizione dell’accordo: «Questo Protocollo è il frutto di un intenso anno di lavoro condiviso con il Ministero e le sue strutture tecniche, nato dall’esigenza concreta di dotare i Comuni di strumenti operativi efficaci per non lasciare indietro nessun territorio. Abbiamo costruito un’alleanza che valorizza gli sportelli e le reti locali, favorisce la formazione degli operatori comunali e attiva il supporto specialistico di Sviluppo Lavoro Italia per accompagnare gli enti nella progettazione e nell’accesso alle misure sull’autoimpiego e sull’inclusione. È un risultato importante che consente ai nostri Comuni di essere protagonisti attivi nella riduzione del divario tra domanda e offerta di competenze».

Per garantire l’efficace attuazione delle iniziative e la sperimentazione di progetti pilota sui territori, l’intesa prevede infine l’istituzione di un Tavolo tecnico paritetico incaricato del monitoraggio e della valutazione costante delle attività.

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