Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto un intervento al suo collega tedesco Johann Wadephul affinché il governo federale intervenga sulla multinazionale Henkel. La società ha annunciato l’intenzione di chiudere il sito produttivo di Ferentino entro giugno 2027. Tajani annuncia che come in casi analoghi, il Governo italiano è pronto ad attivare tutte le procedure necessarie a gestire la possibile crisi occupazionale, favorendo un confronto con i vertici del gruppo Henkel.

Di seguito il testo integrale della lettera:

“Caro Ministro, Caro Johann, nell’ambito della nostra consolidata collaborazione e del comune impegno a rafforzare il partenariato economico e industriale tra Italia e Germania, desidero richiamare la Tua attenzione su una questione che suscita forte preoccupazione nel nostro Paese per le sue ricadute sul tessuto economico e sociale del territorio. Mi riferisco alla decisione annunciata dal gruppo Henkel di cessare, entro giugno 2027, le attività produttive presso lo stabilimento di Ferentino, in provincia di Frosinone, un sito che ha assunto particolare rilievo nella presenza industriale del gruppo in Italia dopo la chiusura dello stabilimento di Lomazzo (Como) nel 2021.

Sono convinto che il patrimonio di competenze professionali e di capacità produttive maturato a Ferentino costituisca una risorsa da salvaguardare e valorizzare, anche nel quadro dei processi di riorganizzazione industriale del gruppo. Nel rispetto dell’autonomia delle scelte imprenditoriali del gruppo, desidero assicurarti la piena disponibilità delle competenti istituzioni italiane a un confronto costruttivo con l’azienda, volto a individuare soluzioni che consentano di preservare l’occupazione e il sistema produttivo locale.

Nello spirito della nostra amicizia e collaborazione, Ti sarei pertanto grato se volessi favorire un’interlocuzione con i vertici del gruppo Henkel affinché vengano approfondite tutte le possibili alternative alla chiusura dello stabilimento, per garantire un futuro a questa importante realtà industriale e ai suoi lavoratori. Ti ringrazio sin d’ora per il Tuo sostegno e colgo l’occasione per porgerti i miei più cordiali saluti.”

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