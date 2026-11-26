ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO RECIDIVO DEL FURTO SPECIALIZZATO SUGLI HUB LOGISTICI.

Vanta un pedigree di lungo corso l’autore del furto con strappo di un orologio del valore di circa 50.000 euro messo a segno lo scorso agosto in pieno centro.

Gli investigatori del I Distretto di P.S. Trevi, raccolta la denuncia, si sono messi sui suoi passi fino a risalire alla sua identità.

Una lunga storia di reati predatori messi a segno in danno di viaggiatori presso hub logistici della Capitale e di altre città d’Italia, tra cui, in particolare, Firenze, senza tralasciare treni ad alta velocità, è il background di un cittadino algerino che è finito in manette, all’esito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla competente Autorità giudiziaria a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.

Puntata la vittima, in una tarda serata dello scorso agosto, l’autore del colpo ha affiancato la vittima mentre, in auto, aveva appena lasciato un locale del cd. “tridente”.

Dietro il tentativo di un approccio verbale, sfociato ben presto in numerosi complimenti per la scelta dell’orologio, l’odierno arrestato è passato all’azione,strappando dal polso l’oggetto di valore dandosi poi alla fuga.

Non pago, è riuscito a tentare il cd. “cavallo di ritorno”, con una richiesta pari alla metà del valore di mercato dell’orologio, a fronte della quale, tuttavia, la vittima si è rivolta alla Polizia di Stato.

Il match degli impianti di videosorveglianza ha restituito indizi utili a dare un’identità ad un volto, così interessando l’Autorità giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

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