Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha firmato oggi l’Ordinanza che dispone, per la giornata di giovedì 3 dicembre 2026, la sospensione delle attività didattiche e amministrative in tutte le scuole di ogni ordine e grado, scuole dell’infanzia, asili nido e università, sia pubbliche che private, situate sul territorio comunale.

Il provvedimento è stato adottato in occasione della tradizionale Fiera di Santa Barbara, patrona della città, in programma il 3 e il 4 dicembre 2026. L’area interessata dalla manifestazione comprende Viale Maraini, ViaLiberato di Benedetto, Piazza Angelucci, Via F.lli Cervi e Via Molino della Salce, strade strategiche per la viabilità urbana che saranno chiuse al traffico veicolare dalle ore 06:00 del 3 dicembre fino alle ore 24:00 del 4 dicembre.

Considerata la presenza di numerosi plessi scolastici nella zona fieristica – frequentati anche da studenti provenienti dai comuni limitrofi – e l’impossibilità di raggiungerli sia con mezzi pubblici sia con mezzi privati, l’Amministrazione ha ritenuto necessario estendere la misura a tutto il territoriocomunale per prevenire criticità e congestioni del traffico legate alla chiusura di assi viari principali.

L’ordinanza è stata trasmessa al Provveditore agli studi, nonché alla Prefettura e alla Questura di Rieti.

Il testo integrale è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti – nella sezione “Ordinanze” – e sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link:

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