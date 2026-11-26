Il Settore IV Sviluppo del territorio, Urbanistica e Ambiente del Comune di Rieti comunica che è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Ente, nella sezione “Varie”, l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di iscrizione all’Elenco comunale delle botteghe e delle attività storiche per l’annualità 2026. L’iniziativa, in attuazione della Legge Regionale n. 1/2022, mira a salvaguardare, promuovere e valorizzare le tradizioni storiche, artigianali e commerciali del territorio, aggiornando l’elenco già redatto per il 2025 e contribuendo così alla formazione dell’Elenco regionale del Lazio.

L’avviso è rivolto alle realtà che operano sul territorio comunale e che rientrano nelle cinque categorie previste dalla normativa regionale: locali storici, locali storici tradizionali, botteghe d’arte e di antichi mestieri, attività storiche e tradizionali, mercati e fiere di valenza storica.

Le attività già iscritte nell’Elenco 2025 vi rimarranno automaticamente inserite (salvo il venir meno dei requisiti) e non dovranno presentare una nuova domanda, così come non è necessario riproporre istanze già inviate prima della pubblicazione dell’avviso. Le istanze, complete della documentazione richiesta (tra cui visura camerale storica aggiornata, titolo di disponibilità dell’immobile e una relazione storica dettagliata), dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Rieti entro lunedì 14 dicembre 2026 tramite consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, negli orari di apertura al pubblico oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it indicando nell’oggetto la dicitura “Istanza per l’iscrizione all’Elenco comunale delle botteghe e delle attività storiche”.

L’Avviso e il modello di domanda sono disponibili anche sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

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