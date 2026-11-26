Il Ministero degli Affari Esteri sta seguendo con l’Ambasciata d’Italia in Kuwait l’esplosione avvenuta a seguito di un attacco di droni.

L’esplosione ha interessato un sito presso il quale erano impiegati due tecnici italiani della società Rheinmetall Italia, impegnati nelle operazioni di manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard in dotazione alle Forze Armate kuwaitiane. Entrambi i connazionali sono deceduti.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ne segue la situazione e esprime il suo cordoglio alle famiglie.

L’Ambasciata d’Italia in Kuwait è in costante contatto con le autorità locali per seguire gli sviluppi della situazione e per assicurare le necessarie informazioni alle famiglie dei connazionali.

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