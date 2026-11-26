I CARABINIERI LO ALLONTANANO E GLI APPLICANO IL BRACCIALETTO ELETTRONICO.

Prosegue con la massima tempestività e determinazione l’azione di contrasto alla violenza di genere da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti, impegnati nel costante monitoraggio delle dinamiche familiari a rischio a tutela dell’integrità fisica e morale delle vittime. I militari della Stazione Carabinieri di Passo Corese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rieti, che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’ulteriore prescrizione del controllo elettronico a distanza mediante dispositivo anti-stalking. Destinatario del provvedimento è un cinquantenne gravemente indiziato del reato di maltrattamenti.

L’indagine ha preso avvio con celerità grazie alla querela presentata presso la Stazione di Passo Corese che ha condotto i militari a scoprire un complesso e possibile scenario di vessazioni e prevaricazioni. Il quadro probatorio delineato e tempestivamente trasmesso all’Autorità Giudiziaria reatina ha consentito l’attivazione delle tutele previste dal “Codice Rosso“, con la messa in sicurezza della donna e la comunicazione immediata dei gravi elementi di colpevolezza raccolti all’Autorità Giudiziaria. Accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, il G.I.P. ha, dunque, ritenuto indispensabile non solo l’applicazione della misura dell’allontanamento dalla dimora di convivenza con il contestuale divieto di avvicinamento ma anche l’installazione di un braccialetto elettronico per scongiurare qualsiasi tipo contatto tra l’indagato e la donna. L’operazione sottolinea ancora una volta la particolare complessità delle vicende di violenza consumate all’interno delle mura domestiche e ribadisce l’importanza fondamentale della tempestiva segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, ovvero recandosi presso la Stazione dei Carabinieri più vicina, unico strumento per attivare i percorsi di protezione previsti dalla legge a difesa delle vittime.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

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