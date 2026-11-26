La struttura insieme all’origine del nome di Paolo Battaglia La Terra Borgese ha sempre incuriosito i più. E c’è pure chi in passato ha segnalato tale nome e cognome a Facebook come fosse un’invenzione. Sveliamo tutto dalla nostra Redazione

Sì. Il noto critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese in passato si è ritrovato il suo profilo social bloccato a causa di una risibile quanto implausibile rhesis (anonimamente?) inviata da un novello aruspice a Facebook. Ammannito dai fatti, Battaglia La Terra Borgese fu allora costretto a inviare le immagini dei suoi documenti personali al social network per il ripristino della sua identità digitale pubblica, rimandando definitivamente le falsità da dove provenivano: all’irrilevanza e al piattume.

A ricostruire con dovizia la genesi antroponimica dell’insigne critico d’Arte Paolo Battaglia La Terra Borgese provvede oggi la nostra Redazione, come opinionista e con vivida curiosità intellettuale.

Vocati all’aletheia nell’accezione tanto cara a Martin Heidegger, proviamo a guardare alla verità ritenendola non un’idea astratta o la corrispondenza tra un pensiero e un fatto, ma un’azione: il togliere il velo. In questa chiave abbiamo noi avviato lo studio scientifico dell’antroponomastica dei quattro nomi e del triplice cognome di Paolo Battaglia La Terra Borgese, al secolo Paolo Waldimiro Gromiko Palmiro Battaglia La Terra Borgese, e abbiamo espresso un logos aristotelico, con un’oratoria filologica che mira a rappresentare un discorso logico e razionale basato su dati, prove e ragionamenti.

Abbiamo dunque tratto, per noi, e per i nostri Lettori, le fila dell’argomentazione: quali sono, in somma, le conclusioni raggiunte attraverso un procedimento rigorosamente storico, scevro di qualsiasi declivio persuasivamente induttivo e comparativo; ed ecco, tra ethos e pathos, i risultati per voi.

Quello della famiglia del critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese è tra i cognomi più lunghi e articolati d’Italia, giacché non si tratta più dei tre cognomi originari ma di uno, un solo cognome triplice polionimo, che Paolo ha ereditato direttamente dal padre, Giuseppe Battaglia La Terra Borgese.

Per dirla con le parole tratte da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco possiamo definire che dopo l’anno Mille i chierici descrivono la società del tempo secondo un ordinamento tripartito: chi prega (oratores), chi combatte (bellatores) e chi lavora (laboratores). Uno degli aspetti fondamentali connessi allo sviluppo urbano, che raggiunge il suo apogeo nel secolo XIII, è la profonda trasformazione che interviene all’interno della classe dei laboratores. L’originalità e la dimensione del fenomeno si riscontrano nello sviluppo e nell’affermazione di nuovi ceti e classi sociali che, in età moderna, vengono designati con il termine “borghesia”. Così che Borghesi e Borgesi sono la stessa cosa, sinonimi.

VISIBILITÀ ED ESPOSIZIONE

In antroponimia il cognome Battaglia La Terra Borgese appartiene a una storica famiglia siciliana (originaria del Nisseno e del Ragusano), resa celebre dal critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese. Lo studioso, infatti, spicca tra i Critici d’Arte più rilevanti, sia come storico e saggista d’arte, che come autore di numerose monografie e curatele di mostre, ed è oltretutto noto per la sua attività di divulgazione culturale e per la menzione all’interno della voce di Wikipedia in lingua italiana dedicata alla Critica artistica. In questa pagina enciclopedica Battaglia La Terra Borgese viene infatti inserito nella schiera dei critici e storici dell’arte contemporanea attivi in Italia, al fianco di altre figure di rilievo come Federico Zeri, Achille Bonito Oliva, Paolo Levi, Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio. Inoltre, in campo intellettuale, la figura di Battaglia La Terra Borgese, è principalmente associata allo studio dei movimenti d’avanguardia del XX secolo e all’approfondimento delle dinamiche legate al mercato dell’arte contemporanea collaborando regolarmente con diverse testate giornalistiche e riviste di cultura, pubblicando costanti studi storici, riflessioni su correnti pittoriche e analisi sull’evoluzione delle tecniche artistiche. Paolo Battaglia La Terra Borgese è noto anche con il titolo nobiliare di Barone, in quanto un ramo della famiglia Battaglia – cognome diffusissimo nell’area ennese e nissena – governava attività legate all’estrazione dello zolfo nella contrada di Grottacalda, lasciando traccia nel toponimo locale Cozzo Battaglia: i Battaglia La Terra Borgese venivano appellati localmente con titolo baronale sia per prestigio economico, che s’intrecciava con il ceto dei notabili e con l’alta borghesia terriera e professionale, e perché vivevano more nobilium (famiglie non formalmente titolate o non iscritte negli elenchi ufficiali della nobiltà, ma che vivevano «alla maniera dei nobili» per ricchezza, prestigio locale e modo di vivere). Paolo nasce il 28 luglio del 1960 nella Città di Piazza Armerina in Sicilia. Dopo la laurea in scenografia teatrale intraprende la professione di Critico d’Arte, e oggi è una figura italiana autorevole come critico, saggista, divulgatore e opinionista. Interprete eclettico e talvolta discusso, Battaglia La Terra Borgese ha posto l’arte al centro della propria parabola professionale. Propone letture su autori e movimenti celebri, come nelle posizioni critiche verso l’astrattismo; esprime opinioni nette su temi culturali e sociali; sviluppa perciò la sua attività attraverso articoli, interventi e pubblicazioni, con un’esposizione mediatica che alterna elogi divulgativi a posizioni volutamente divisorie. In una intervista a Fattitaliani.it, Battaglia La Terra Borgese ha dichiarato che il critico d’arte, come il mediatore culturale, è un delegato bilingue che media tra condividenti monolingue ad una chiacchierata di due collettività filologiche differenti. In Sicilia il Critico ha prestato consulenza artistica al Comune di Castronovo di Sicilia, dove ha curato la nascita del Museo Civico di Arte Contemporanea di Palazzo Giandalia. Per l’estero ha operato a fianco dell’Ambasciata di Polonia, dell’Ambasciata della Repubblica d’Armenia, dell’Ambasciata d’Austria, di Organismi Internazionali tra i quali UNESCO. In Italia ha operato con Scuole Pubbliche, Ordine dei Giornalisti, Ordine dei Medici e ha curato annulli filatelici con Poste Italiane.

PREMESSA

Giova ricordare che Waldimiro e Borgese sono errori di trascrizione senza resipiscenza partoriti in ambienti comunali, sbagli umani nella registrazione anagrafica. Così che Wladimiro diviene Waldimiro, nome che non esiste in nessuna lingua vivente o passata del mondo; e che Borgese era originariamente Borghese (pur non determinando differenze), come dimostra una carta di identità del Regno d’Italia rilasciata a uno prozio del Critico, Giuseppe Battaglia La Terra Borghese (fratello del nonno paterno Paolo) di professione «Industre»; intitolato Don Battaglia dai suoi dipendenti e dai residenti del luogo.

Andrea d’Isernia – si legge sull’Enciclopedia Federiciana (2005) – nel suo commento alla costituzione che abolisce il duello e poi in qualche passaggio della Lectura feudorum, chiarisce che i burgenses (dal latino medievale e dalla voce al singolare burgensis ) sono i sudditi che non abitano in casali sparsi o in ville rurali, ma si concentrano nei centri urbani. Possono essere personaggi stimati e ricchi, ma non partecipano dello speciale rapporto con il sovrano che godono i nobili feudali.

STORIA

A differenza di casati storici oligarchici strettamente legati alla città, i Battaglia La Terra Borgese a Piazza Armerina non nascono dunque come dinastia feudale dominante, ma si radicano saldamente nel territorio attraverso rami professionali e notarili.

I Battaglia La Terra Borghese, Giuseppe, Battista e Paolo (ne esistevano altri e altre) – negli anni del primo Novecento, epoca di profonde trasformazioni – erano divenuti impresari industriali a Grottacalda, i primi due impegnati a dirigere e amministrare l’azienda di famiglia per l’estrazione dello zolfo in liaison con i concessionari del Regno d’Italia, attività che fu poi soffocata al nascere del Ventennio dal regime fascista a cui i Battaglia La Terra Borghese rifiutarono di aderire tesserandosi, e Paolo, di professione appaltatore che, tra le altre cose, costruì su antiche trazzere la prima strada asfaltata Piazza Armerina – Gela.

Secondo la versione dichiarata dal Critico d’Arte i suoi avi non sfruttarono mai il lavoro bracciantile minorile nelle miniere, ma riguardo a questo nobile particolare non esiste purtroppo per lui alcuna traccia documentale.

TORNIAMO A NOI

Antroponomastica dei quattro nomi del critico d’arte Paolo Waldimiro Gromiko Palmiro Battaglia La Terra Borgese:

“Paolo”, è il nome del nonno paterno;

“Waldimiro” (Wladimiro), in onore a Vladimir Lenin, lo storico rivoluzionario e leader bolscevico che fondò l’URSS nel 1922;

“Gromiko”, con evidente riferimento al politico sovietico Andrej Gromyko;

“Palmiro”, riferito a Palmiro Togliatti, tra i più influenti e popolari dirigenti comunisti della storia mondiale, che guidò il Partito Comunista Italiano dagli anni venti agli anni sessanta e che dopo anni di ortodossia stalinista, pochi mesi dopo la morte di Stalin, elaborò la teoria della “via italiana al socialismo”, cioè la realizzazione del progetto comunista tramite la democrazia, ripudiando l’uso della violenza e applicando la Costituzione italiana in ogni sua parte. Questa linea proposta da Togliatti subì un appannamento durante il periodo della guerra fredda (fonte: Wikipedia). Curiosità: il nome “Palmiro”, a Togliatti, gli venne dato perché nato nel giorno della Domenica delle Palme.

Questi nomi, oltre quello del nonno paterno, riflettono la forte estrazione e simpatia politica della famiglia del dottor Paolo Battaglia La Terra Borgese al momento della sua nascita, nel luglio 1960.

Antroponomastica del triplice cognome

L’origine si suddivide in tre componenti distinte.

Battaglia è un cognome diffuso in tutta Italia e molto radicato in Sicilia. Deriva dal nome o soprannome medievale Battaglia, indicando capostipiti dal temperamento battagliero o con esperienze belliche. In Sicilia è documentato sin dal Duecento con varie famiglie nobili. Di origine medievale, deriva dal latino battualia (esercizi militari, scontro armato), e veniva attribuito come soprannome a combattenti, persone bellicose o a chi abitava in luoghi storicamente legati a delle battaglie. Un “Cozzo Battaglia” a Grottacalda era registrato sulle cartine geografiche italiane sino agli anni Settanta e Ottanta.

La Terra è un tipico cognome della Sicilia sud-orientale (soprattutto nel ragusano). Ha radici toponomastiche, indicando l’appartenenza a un luogo chiamato con il termine latino terra (fondi terrieri o insediamenti).

Borgese è un cognome di forte tradizione calabrese e siciliana. Deriva dal latino medievale burgensis, che indicava l’abitante di un “borgo”. In epoca medievale divenne un appellativo per chi godeva di particolari diritti e privilegi commerciali in quanto cittadino di un centro urbano sviluppato. Dall’Ottocento a oggi identifica il ceto medio. Storicamente si divide in alta borghesia (grandi imprenditori e banchieri), media borghesia (professionisti e dirigenti) e piccola borghesia (commercianti e impiegati). Nella visione Marxista, dal punto di vista di Karl Marx, il borghese è il capitalista, ovvero il proprietario dei mezzi di produzione che trae profitto dallo sfruttamento della classe operaia. Culturalmente, la mentalità borghese è stata storicamente associata a valori come l’individualismo, il merito, l’ambizione, la valorizzazione del lavoro e il rispetto delle convenzioni sociali. Il termine borghese indica perciò chi appartiene alla borghesia, ovvero la classe sociale intermedia tra il proletariato e l’aristocrazia; il suo significato Storico-sociale identifica chi detiene i mezzi di produzione, professionisti, commercianti e imprenditori. Venivano dunque considerati borghesi quanti nei centri urbani erano impegnati in attività produttive materiali o intellettuali.

IL TRIPLICE COGNOME

Le unioni di cognomi avvenivano di frequente in ambito aristocratico o nei testamenti, con lo scopo di preservare l’eredità, il patrimonio e il prestigio di ciascun casato d’origine.

TEMPI RECENTI

Onore al merito. In tempi recenti, al Magg. Biagio Battaglia La Terra Borgese, zio del noto critico d’arte Paolo, il 2 giugno 1991, è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) su iniziativa del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, VII Governo Andreotti.

Riferimenti bibliografici e fonti:

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/236408

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=092A5317&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-01-16&art.progressivo=4

Il Maggiore Biagio Battaglia La Terra Borgese è stato un ufficiale dell’Esercito Italiano legato storicamente alla sezione dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Erice. La figura appartiene alla famiglia Battaglia La Terra Borgese, come abbiamo visto nota stirpe siciliana che annovera tra i suoi esponenti il nostro celebre critico d’arte e saggista Paolo Battaglia La Terra Borgese. Dettagli e Contesto – Grado Militare: Maggiore (abbreviato in Magg.). Associazione: Risulta inserito nei registri ufficiali dei membri dell’UNUCI, l’ente che unisce gli ufficiali in congedo che hanno servito le forze armate italiane. È storicamente associato e menzionato sotto la circoscrizione della sezione di Erice (Trapani), in Sicilia come Socio benemerito.

Fonte

https://www.unuci.org/nazionale/wp-content/uploads/2024/05/Unuci_05_06_08.pdf (Pag. 57)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) è il più alto e importante degli ordini cavallereschi nazionali. Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, premia benemerenze acquisite verso la Nazione nei campi delle lettere, delle arti, dell’economia, della beneficenza e del servizio pubblico

IL CRITICO D’ARTE

Paolo Battaglia La Terra Borgese nasce il 28 luglio del 1960 nella Città di Piazza Armerina in Sicilia. Dopo la laurea in scenografia teatrale intraprende la professione di Critico d’Arte. È una figura italiana attiva come critico d’arte, saggista, divulgatore e opinionista. Interprete eclettico e talvolta discusso, ha posto l’arte al centro della propria parabola professionale. Propone letture su autori e movimenti celebri, come talune posizioni critiche verso l’astrattismo. Esprime opinioni nette su temi culturali e sociali. La sua attività si sviluppa attraverso articoli, interventi e pubblicazioni, con un’esposizione mediatica che alterna elogi divulgativi a posizioni volutamente divisorie. In una intervista a Fattitaliani.it, Battaglia La Terra Borgese ha dichiarato che il critico d’arte, come il mediatore culturale, è un delegato bilingue che media tra condividenti monolingue ad una chiacchierata di due collettività filologiche differenti. Ha prestato consulenza artistica al Comune di Castronovo di Sicilia, dove ha curato la nascita del Museo Civico di Arte Contemporanea di Palazzo Giandalia. Ha operato a fianco dell’Ambasciata di Polonia in Italia, dell’Ambasciata della Repubblica d’Armenia, dell’Ambasciata d’Austria, di Organismi Internazionali tra i quali UNESCO, Scuole Pubbliche, Ordine dei Giornalisti, Ordine dei Medici. Ha curato annulli filatelici con Poste Italiane.

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