Il Consolato Generale d’Algeria a Napoli celebra la memoria della Liberazione e valorizza il patrimonio storico e culturale algerino consolidando i rapporti di amicizia e dialogo tra Algeria e Italia

In occasione della celebrazione del 72° anniversario dello scoppio della gloriosa Rivoluzione di Liberazione nazionale del 1° Novembre1954 il Consolato Generale d’Algeria a Napoli ha organizzato nei giorni scorsi presso lo storico Circolo Nazionale dell’Unione di Napoli una cerimonia commemorativa volta a rendere omaggio all’epopea nazionale che ha incarnato la volontà del popolo algerino di liberarsi dal colonialismo e di riconquistare la propria Sovranità Nazionale. Il sacrificio dei martiri è stata una fonte d’ispirazione per i movimenti di liberazione in tutto il mondo per gli alti ideali di libertà e dignità. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e esponenti del settore culturale ed economico, nonché membri del Corpo diplomatico e consolare. Significativa la presenza dei presidenti delle associazioni algerine delle diverse regioni dell’Italia meridionale e di un folto numero di membri della comunità algerina che per l’occasione hanno indossato stupendi abiti tradizionali. L’iniziativa ha offerto l’opportunità di far conoscere la millenaria storia e la cultura dell’Algeria e ha consentito di scoprire elementi comuni tra il patrimonio italiano e quello algerino, dalla storia alle arti, fino alle diverse espressioni della vita culturale e sociale contribuendo così a promuovere una cultura del dialogo e dello scambio tra i due popoli, rafforzando i legami di vicinanza e di reciproca comprensione. Ha suscitato particolare interesse la mostra fotografica sulla storia dell’Algeria e del suo percorso di lotta per la liberazione. Bellissimi gli autentici abiti tradizionali moderni e antichi come il Caftano; la Gandoura e la Karakou indossate dalle donne per il matrimonio e la Taqendurt per tutti i giorni. Sono stati presentati oggetti del pregevole artigianato locale esposti nella ricostruzione di un salotto algerino.

La mostra è stata inaugurata dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari che ha sottolineato: ≪I rapporti Italia-Algeria sono nel segno di una grande amicizia, di un grande disegno geopolitico, di una grande storia che ci unisce perché il Mediterraneo non è un confine ma resta una storia condivisa, noi abbiamo la presenza qui a Napoli di una comunità che si è integrata, che ha fatto molto per Napoli e Napoli, che è una straordinaria città dell’accoglienza, ha fatto molto per questa inclusione. I due popoli sono stati uniti sempre da una grande storia di cultura: un grande scrittore romano Apuleio, che è nato in Algeria, come anche Agostino di Ippona, ma più recentemente chi guarda al nord d’Africa verso l’Europa quel grande scrittore che è Albert Camus≫. Nel suo intervento il Console Generale Mourad Dahmani,che per la solennità dell’occasione indossava il burnous, un lungo mantello bianco, ha rievocato le dimensioni storiche e umane della gloriosa Rivoluzione di Liberazione nazionale e i valori di sacrificio, resilienza e libertà da essa incarnati. Lo stesso ha inoltre sottolineato il ruolo storico svolto dalla comunità algerina all’estero nel sostegno alla lotta di liberazione, evidenziando i parallelismi tra i percorsi di lotta dei popoli algerino e italiano. Il Console in particolare ha richiamato alla resistenza della popolazione di Napoli contro l’occupazione nazista. Il Console Generale inoltre ha illustrato i risultati e i progressi economici conseguiti dall’Algeria, nonché gli sforzi profusi per accrescere gli investimenti esteri, garantiti dalla stabilità giuridica e da incentivi fiscali e finanziari a favore degli investitori stranieri. Il Console Dahmani ha ribadito la solidità del partenariato strategico algerino-italiano e le prospettive del suo sviluppo nei diversi settori, in particolare quelli dell’energia, dell’industria, dell’agricoltura, dell’istruzione e della ricerca scientifica. Mourad Dahmani ha infine ribadito l’importanza di rafforzare il dialogo e la vicinanza culturale e umana tra l’Algeria e l’Italia, facendo leva sui profondi legami storici e culturali che uniscono i due popoli per consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia, cooperazione e partenariato. Il Prefetto Michele Di Bari ha confermato l’importanza di consolidare il dialogo sottolineando: ≪Quanto oggi l’Algeria rappresenti per l’Italia in un contesto geopolitico di primaria importanza nel Mediterraneo≫. Il Prefetto, nell’evidenziare l’importanza dell’evento, ha concluso dicendo che: ≪ Questi incontri servono soprattutto ad avere una spinta propulsiva verso un orizzonte in cui il futuro si possa tingere sempre di più dei colori della speranza, della concordia, dello stare insieme e della collegialità, perché soltanto in questo modo noi avremo la possibilità di vivere un Mediterraneo che abbia la capacità di guardare oltre, ma soprattutto di guardare all’altro con grande speranza≫. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare la presenza algerina nell’Italia meridionale e far conoscere il ruolo qualificato svolto dalla comunità nazionale, ricca di competenze e di contributi in molteplici settori, nonché il suo ruolo attivo nel costruire ponti di comunicazione e di dialogo tra i due Paesi. L’iniziativa si inserisce inoltre nell’ambito dell’impegno volto a preservare la memoria nazionale e a trasmetterla alle nuove generazioni all’estero, rafforzando il loro legame con la madrepatria, consolidando il loro orgoglio di appartenenza e della propria identità e – al contempo – incoraggiandone un’apertura positiva e attiva verso la società del Paese ospitante. La celebrazione di questa gloriosa ricorrenza non si è limitata a commemorare un evento storico che ha segnato il percorso di un popolo fermamente convinto del proprio diritto alla libertà e all’indipendenza, ma si configura anche come un’importante opportunità per far conoscere i traguardi raggiunti dallo Stato algerino per lo sviluppo nazionale. Il tasso di crescita economica è stato tra il 3,7% e il 4,8%, con una performance migliore dell’economia non petrolifera. Questo progresso riflette la dinamicità di settori come l’agricoltura, i servizi, l’industria e alcune attività imprenditoriali. Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2026 indicano che si registrerà una crescita pari a circa il 3,8%, mentre la Banca Africana di Sviluppo prevede il 4,1%. Questi indicatori sono il risultato di una serie di importanti decisioni e misure economiche a seguito di riforme istituzionali, amministrative, sociali ed economiche adottate al fine di garantire una risposta ottimale alle esigenze del popolo algerino. L’Algeria, in qualità di primo fornitore di gas naturale dell’Italia, svolge un ruolo determinante per la sicurezza energetica italiana ed europea.

Alla cerimonia commemorativa è seguita la degustazione di alcuni piatti algerini, in particolare dello street food, nonché di dolci artigianali algerini come il makrout el luz, pasta di mandorle, miele, pistacchi, noci ed essenze di fiori d’arancio e rosa. Il programma ha previsto uno spettacolo di musica e canzoni napoletane ed algerine che celebra la varietà degli stili del Paese, con una band arrivata appositamente dall’Algeria, al fine di mettere in evidenza le somiglianze e i punti di incontro tra le culture algerina e italiana.

Harry di Prisco

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