Il Cambridge Dictionary sceglie «human» nell’anno in cui l’intelligenza artificiale amplia le proprie capacità. Dalla creatività alla ricerca scientifica, il confronto con le macchine riapre una questione fondamentale: che cosa attribuisce valore alle nostre capacità e alle nostre scelte?

Una parola che utilizziamo da secoli è diventata il simbolo di una trasformazione che riguarda tutti. Il 18 novembre 2026 il Cambridge Dictionary ha scelto human, «umano», come parola dell’anno. Una decisione che riflette il cambiamento del linguaggio contemporaneo: mentre l’intelligenza artificiale (IA) produce testi, immagini e contenuti, cresce il bisogno di distinguere ciò che nasce dall’attività delle persone da ciò che viene generato dalle macchine.

La notizia, annunciata da Cambridge University Press & Assessment e ripresa dall’agenzia internazionale Associated Press, nasce dall’osservazione delle tendenze linguistiche e del dibattito pubblico. Il lessicografo Colin McIntosh ha richiamato la crescente diffusione di espressioni come human-written e human-made, utilizzate per identificare contenuti scritti o prodotti da esseri umani. Parole che un tempo potevano sembrare superflue oggi acquistano un significato particolare.

Tra le alternative considerate dal dizionario compare anche agent, termine che identifica una nuova categoria di sistemi di IA capaci di eseguire compiti articolati, prendere decisioni operative e utilizzare strumenti digitali senza richiedere un intervento umano a ogni passaggio. Non soltanto assistenti che rispondono alle domande, quindi, ma programmi che possono intervenire direttamente in attività e processi.

La novità non riguarda soltanto il linguaggio. Secondo l’AI Index Report 2026 dell’Università di Stanford, alcuni sistemi artificiali raggiungono o superano prestazioni umane in specifiche prove di matematica, ragionamento e conoscenza scientifica. Eppure, questi risultati convivono con difficoltà in attività apparentemente più semplici. Superare un test non equivale a possedere l’esperienza, la comprensione e l’affidabilità complessiva di una persona.

Un esempio significativo arriva dalla ricerca medica. Il 16 novembre, sulla rivista scientifica Nature Medicine, è stato pubblicato uno studio su OpenScientist, un sistema di IA agentica progettato per assistere gli scienziati nell’analisi di dati biomedici complessi. Valutato da esperti in cinque casi di studio, ha prodotto analisi basate sui dati, formulato ipotesi scientifiche e ottenuto risultati confrontati, secondo gli esperimenti, con valutazioni umane o verifiche su dati indipendenti. Sono progressi promettenti, ma circoscritti ai contesti esaminati: non dimostrano che una macchina possa sostituire autonomamente un ricercatore o assumere responsabilità cliniche.

È proprio questa evoluzione a rendere interessante la scelta di Cambridge. Se una tecnologia può scrivere, analizzare informazioni e contribuire alla ricerca scientifica, possiamo continuare a definire l’essere umano soltanto attraverso ciò che sa fare?

Il filosofo della scienza Tom McClelland, dell’Università di Cambridge, individua nella coscienza, nella creatività e nella compassione alcune delle questioni centrali del confronto tra mente umana e artificiale. Non sono però concetti equivalenti. Produrre un racconto non dimostra necessariamente di comprenderne il significato attraverso un’esperienza soggettiva, così come elaborare informazioni non risolve il problema filosofico della coscienza.

Anche la creatività assume una nuova dimensione. In un contesto nel quale diventa sempre più facile generare contenuti, sapere chi abbia ideato un’opera, verificato un’informazione o assunto la responsabilità di una decisione può acquistare maggiore importanza. Questo non rende automaticamente superiore ogni prodotto umano, ma ricorda che qualità, originalità e responsabilità non coincidono sempre con la velocità di esecuzione.

La questione possiede anche una dimensione istituzionale. La raccomandazione UNESCO sull’etica dell’intelligenza artificiale, adottata nel 2021, pone al centro dignità umana, diritti fondamentali e supervisione delle decisioni automatizzate. L’obiettivo non è ostacolare l’innovazione, ma orientarla considerando anche le conseguenze sociali.

Che cosa significa per chi legge? Per un cittadino diventa essenziale distinguere un’informazione attendibile da una soltanto convincente. Per uno studente, utilizzare l’IA senza rinunciare alla comprensione. Per insegnanti, medici, giornalisti e professionisti, mantenere la capacità di verificare i risultati e rispondere delle decisioni assunte.

Nei prossimi due anni è plausibile che aumenti la presenza di agenti artificiali nelle attività quotidiane e professionali. Potrebbe crescere, di conseguenza, la richiesta di trasparenza sull’origine dei contenuti, sui compiti affidati alle macchine e sulle responsabilità umane. È uno scenario da osservare, non una previsione certa.

La scelta di Cambridge rivela qualcosa del nostro presente: mentre misuriamo capacità sempre nuove delle macchine, sentiamo il bisogno di precisare ciò che appartiene all’esperienza umana. Il progresso dell’IA potrà ampliare le nostre possibilità. Stabilire come utilizzarle, quali conseguenze accettare e quale valore attribuire alle persone rimarrà una responsabilità collettiva.