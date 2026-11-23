L’UGL Frosinone guarda con favore alla possibilità che il Lazio entri nella ZES nazionale, ma invita a non considerare questo risultato un punto di arrivo. Per il Segretario generale UGL Frosinone Enzo Valente, il provvedimento rappresenta un passo avanti importante, ma non sufficiente soprattutto per il Sud della provincia di Frosinone.

“Registriamo favorevolmente il fatto che sulla ZES oggi ci sia una posizione diversa rispetto al passato – sottolinea Valente – anche se questo cambio di orientamento arriva dopo un anno che, dal nostro punto di vista, è stato perso. Forse sarebbe servito maggiore coraggio politico e una diversa capacità di ascolto. Non vogliamo guardare indietro né alimentare polemiche, ma evitare che si perda altro tempo. Adesso la politica, senza distinzioni di schieramento, dimostri di saper fare squadra per ottenere dal Governo ulteriori strumenti a sostegno del sud Lazio. L’ingresso nella ZES nazionale è certamente positivo, ma non può bastare. Nel basso Lazio si continua a scontare criticità strutturali e soprattutto una forte disparità competitiva rispetto ai territori confinanti come Molise, Abruzzo e Campania che godono di benefici che occorrerebbero anche per la parte sud della nostra regione”.

Il nodo, secondo l’UGL, riguarda soprattutto la differenza tra la semplice semplificazione delle procedure e le misure agevolative previste per le aree del Mezzogiorno

“La ZES nazionale – chiarisce il Segretario UGL – consente di semplificare e accelerare le procedure, ma il problema è che territori come Molise, Abruzzo e Campania possono contare anche su importanti strumenti di agevolazione. Il rischio è quindi quello di continuare a giocare una partita impari proprio con le aree che abbiamo immediatamente oltre i nostri confini, questo perché i dati macro economici epurati da Roma sono simili se non addirittura peggiori del Mezzogiorno”.

Da qui la richiesta di un impegno trasversale da parte della politica e delle istituzioni: “Chiediamo a tutti i rappresentanti politici e istituzionali, indipendentemente dallo schieramento, di fare gioco di squadra affinché all’ingresso nella ZES nazionale possano aggiungersi misure specifiche e ulteriori strumenti di sostegno per il Sud Lazio. Se vogliamo davvero attrarre capitali e creare occupazione, dobbiamo mettere le nostre imprese nelle condizioni di competere ad armi pari”.

Per l’UGL, inoltre, l’obiettivo industriale non può limitarsi alla ricerca di nuovi insediamenti: “Dobbiamo certamente attrarre nuovi investimenti ma dobbiamo soprattutto rafforzare quelli già presenti. Nel territorio ci sono aziende e interi comparti che da anni affrontano situazioni di difficoltà. Penso, tra gli altri, al settore automotive e al polo cartario, dove le crisi di realtà importanti rischiano di avere conseguenze pesantissime sull’intero sistema produttivo. Se non interveniamo per sostenere le aziende esistenti e consolidare il tessuto industriale – conclude Valente – rischiamo di parlare di attrazione di nuovi investimenti mentre, contemporaneamente, perdiamo pezzi importanti della nostra industria. La ZES deve essere l’inizio di una strategia più ampia per il Sud Lazio, non la conclusione del percorso”.