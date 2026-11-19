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“Energia, competitività e competenze sono le sfide decisive per il tessuto produttivo della provincia di Frosinone. Occorre istituire un Tavolo Operativo Permanente e investire nella formazione”.

Questi i temi e le richieste contenute nella lettera che il Segretario Provinciale UGL Chimici Marco Colasanti ha recapitato al Comune di Frosinone, alla Regione Lazio, a Unindustria e all’università di Cassino.

La chiusura annunciata dello stabilimento Henkel rappresenta un ulteriore campanello d’allarme. Per la UGL Chimici, però, non basta guardare alle crisi quando diventano emergenze: occorre intervenire in anticipo per difendere e consolidare quei settori che oggi rappresentano il principale motore economico del territorio, a partire dal polo chimico-farmaceutico.

Per tali motivi Colasanti richiama istituzioni, imprese, università e Governo alla necessità di una strategia condivisa:

“La provincia di Frosinone – sottolinea il Segretario Provinciale UGL Chimici – dispone di un patrimonio industriale di assoluto rilievo, con una presenza farmaceutica che rappresenta un’eccellenza anche a livello internazionale. Ma questo primato non può essere considerato acquisito per sempre. La competizione globale è sempre più forte e il differenziale sui costi energetici e delle materie prime rischia di erodere progressivamente la competitività delle nostre aziende”.

Il polo farmaceutico frusinate può contare su realtà di primo piano come Thermo Fisher Scientific, Novo Nordisk, Sanofi, Chemi, Biomedica Foscama, Special Products’ Line e ACS Dobfar, con un export farmaceutico che colloca Frosinone ai vertici nazionali. Un patrimonio produttivo e occupazionale che, secondo la UGL Chimici, deve essere tutelato attraverso interventi strutturali: “Da un lato abbiamo la crescente pressione dei mercati asiatici, che possono contare su importanti investimenti sovvenzionati dallo stato, costi più contenuti per materie prime e produzione; dall’altro l’industria italiana continua a scontare un costo dell’energia che rappresenta uno svantaggio competitivo rispetto ad altri Paesi europei. È una forbice che non possiamo permetterci di ignorare”.

Per il sindacato, quindi, la partita non riguarda soltanto il presente, ma soprattutto la capacità del territorio di mantenere nei prossimi anni la propria leadership: “Serve un intervento strutturale sul fronte energetico, che consenta alle imprese di recuperare competitività. Ma è necessario anche tornare a parlare concretamente di strumenti di politica industriale e di attrazione degli investimenti. In questo quadro – aggiunge Colasanti – riteniamo incomprensibile che sul riconoscimento della ZES per il nostro territorio sia calato il silenzio. Sarebbe uno strumento importante per sostenere nuovi investimenti, rafforzare il sistema produttivo e difendere l’occupazione”.

Accanto all’energia e agli investimenti c’è poi la questione del capitale umano. La qualità e l’elevata specializzazione dei lavoratori rappresentano oggi uno dei principali punti di forza del polo farmaceutico, ma le aziende incontrano sempre maggiori difficoltà nel reperire professionalità altamente qualificate: “Oggi le nostre industrie devono garantire standard qualitativi e regolatori elevatissimi – spiega il segretario UGL Chimici – e per farlo hanno bisogno di competenze specifiche. Il paradosso è che spesso le aziende sono costrette a cercare personale fuori provincia, mentre tanti giovani del territorio sono costretti a spostarsi per trovare percorsi formativi adeguati. Dobbiamo interrompere questo circuito”.

Da qui la proposta di istituire un Tavolo Operativo Permanente che coinvolga il Comune di Frosinone, la Regione Lazio, Unindustria, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e le parti sociali, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa per il futuro del polo chimico-farmaceutico: “Dobbiamo avvicinare concretamente il mondo accademico alle esigenze delle imprese – afferma Colasanti – attraverso corsi di laurea, master, ITS e percorsi di alta specializzazione progettati insieme alle aziende. Non una formazione generica, ma competenze tecniche e regolatorie costruite sulle reali necessità dell’industria farmaceutica. Preservare il lavoro significa oggi investire sulle competenze, sull’energia, sulla capacità di attrarre imprese e sulla formazione. Non possiamo aspettare che arrivino altre crisi per intervenire. Dopo Henkel, il territorio deve interrogarsi su come proteggere il proprio patrimonio industriale e costruire le condizioni perché il polo farmaceutico continui a essere competitivo. Il momento di agire è adesso”.