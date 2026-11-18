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Il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha presieduto oggi alla Farnesina la sesta riunione del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del 2026, che ha approvato un pacchetto di interventi per circa 200 milioni di euro, tra contributi a dono e crediti di aiuto, in linea con le priorità della Cooperazione Italiana.

A conferma del continuo impegno italiano a sostegno della popolazione ucraina, il Comitato ha approvato due nuove iniziative per il rafforzamento del sistema sanitario dell’Ucraina, con interventi concentrati su quattro settori prioritari: salute materno-infantile, salute mentale, malattie non trasmissibili e sanità territoriale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’Africa, nell’ambito del Piano Mattei. Tra gli interventi principali figurano 5 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture agro-logistiche africane, 1,1 milioni per la sicurezza alimentare in Tunisia, 25 milioni in crediti di aiuto per Costa d’Avorio e Mozambico e 9 milioni per l’assistenza neonatale in Etiopia. Approvati inoltre progetti per l’inclusione socio-economica in Mozambico e lo sviluppo della filiera del riso in Malawi.

Il Comitato ha approvato anche contributi a organismi internazionali, tra cui 10 milioni di euro per il contrasto all’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, 10 milioni per la Global Partnership for Education e 4 milioni alla FAO per lo sviluppo dell’economia blu nei Piccoli Stati Insulari. Nell’ambito del Fondo Regioni, è stato inoltre approvato un progetto da 5,4 milioni di euro, presentato e cofinanziato dalla Regione Lazio, per rafforzare il sistema sanitario palestinese. Il pacchetto comprende infine interventi per migliorare i servizi sanitari e assistenziali in Giordania, 5 milioni di euro per la tutela degli ecosistemi in Pakistan e due progetti per lo sviluppo del capitale umano di bambini e giovani nei Balcani occidentali, in raccordo con iniziative dell’Unione Europea.