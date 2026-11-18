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Il Bambinello, in ricordo di Alfonso Bergamo (Eboli 16/02/1940 – 21/06/2026) – realizzato dall’abile artista toscano Martino Landi – è giunto domenica 8 Novembre 2026 presso la Chiesa “Oratorio dell’Angelo Custode” sita nella città di Roma, con l’interessamento di Don Mario Pieracci, noto sacerdote della Capitale, e verrà esposto annualmente durante le Festività Natalizie.

Bambinello in ricordo di Alfonso Bergamo

Alfonso Bergamo – ebolitano di nascita, lavoratore già a 16 anni – fratello di Suor Mariarosaria (1933-2012, Suora della Carità a Palestrina di Roma) e nipote del compianto Mons. Giuseppe Bergamo (1903-1980, sacerdote, plurilaureato, direttore dell’Archivio e dell’Ufficio Tecnico della Curia di Salerno, ecc.) aveva altri due nomi, ossia quelli di Sant’Anselmo d’Aosta e Sant’Agostino d’Ippona, anch’essi, come il Doctor Zelantissimus, dottori della Chiesa Cattolica; ha lavorato in Italia presso la FIAT di Torino, in

Facciata della Chiesa Oratorio dell’Angelo Custode in Piazza Poli a Roma

Germania presso le Industrie MAN nella città di Monaco di Baviera, ed in varie ditte e aziende italiane tra cui una fabbrica conserviera nel salernitano, distinguendosi sempre per i suoi modi gentili, oltre ad essere una persona meticolosa nello svolgere le sue attività, e per il suo sorriso che denotava la sua sincera bontà d’animo; fin da giovane, la sua vita è stata segnata da una forte ipoacusia bilaterale congenita che è andata peggiorando con gli anni, fino a limitare fortemente, pur con l’uso delle moderne protesi acustiche, la comunicazione verbale con i familiari, gli amici e le persone in generale, portandolo col tempo ad isolarsi ed a vivere in un mondo tutto suo, fatto di sogni, pensieri, ricordi e progetti da realizzare per sentirsi felice, infatti non desiderava viaggiare o fare vacanze ma solo avere una casetta in campagna, perché amante dei fiori, la natura e lo stare all’aria aperta; aveva una bella voce, limpida, forte e melodiosa, con essa esprimeva la sua gioia di vivere intonando le canzoni classiche napoletane, quelle di Claudio Villa, Roberto Murolo, Lucio Battisti, ed altri cantanti italiani degli anni ‘60 e ‘70; nel 1988 si ammala di tubercolosi (TBC) e viene ricoverato per 45 giorni, presso l’ospedale “Giovanni da Procida” a Salerno, nel 2026 gli viene diagnosticato un tumore maligno alla pleura (adenocarcinoma) apparentemente asintomatico al quarto stadio con metastasi in diverse parti del corpo, che in quattro mesi lo porta al deperimento e alla morte: al momento del ricovero viene lasciato su una barella per tre giorni in pronto soccorso senza consentire ai familiari di potergli stare vicino, durante la degenza nei due reparti di medicina e di chirurgia, viene sottoposto a due drenaggi polmonari, un intervento chirurgico alla pleura (talcaggio pleurico) alcune toracentesi polmonari, diverse radiografie, TAC e PET; perde la capacità di deambulare proprio durante il ricovero in ospedale, oltre ad avere due ernie inguinali, una embolia polmonare, il catetere vescicale; anche in questo caso, nelle condizioni gravi in cui si trova, non è consentito ai familiari di stargli vicino se non per pochi minuti durante la giornata; gli ultimi giorni di vita, trascorsi a casa, ha bisogno dell’ossigeno per respirare, di una serie di farmaci da assumere giornalmente che portano l’organismo, già depresso, ad una forte reazione allergica, oltre alla disfagia ed alla cachessia, tosse con sangue dalla bocca, ecc.

Don Mario Pieracci, Fabio Bergamo e la madre Elisa Manzione. Il Bambinello è visibile al di sotto del Tabernacolo.

Lo ricordano: l’unico figlio Fabio, la moglie Elisa; i fratelli Gerardo, Mario e Tommaso; le sorelle Angela, Antonetta, Cecilia, Elena ed i nipoti che amava indistintamente, ed era molto affezionato ai più piccoli Marianna e Leonardo.

Notizie sulla Chiesa Oratorio dell’Angelo Custode in Piazza Poli a Roma

La Chiesa “Oratorio dell’Angelo Custode” (nota anche col nome di Oratorio del Santissimo Sacramento al Tritone) della quale attualmente è parroco il sacerdote Don Mario Pieracci, viene costruita tra il 1576 e il 1596 in stile barocco, è ubicata nel centro storico cittadino in Piazza Poli n. 11, lungo la notissima Via del Tritone, nel Quartiere Trevi della città, a poca distanza dalla famosa ed omonima Fontana, progettata dall’architetto romano Nicola Salvi e completata nel 1762 dall’architetto romano Giuseppe Pannini.

Alfonso Bergamo con la moglie Elisa Manzione

Costituita di una sola navata, si distingue dalle altre chiese per essere a pianta ovale; internamente è impreziosita da diversi affreschi dell’800 realizzati magistralmente dal pittore romano Luigi Martinori, mentre l’altare maggiore accoglie il dipinto della “Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino”, elaborato dall’artista Francesco Trevisani nel 1729; la cupola anch’essa di forma ovale presenta vari dipinti accompagnati da delle decorazioni dorate e di colore blu; un piccolo organo posto sulla balconata, sovrasta l’interno del portone, impreziosendo esteticamente l’architettura interna dell’edificio. La facciata, anch’essa in stile barocco è stata realizzata dallo scultore Carlo Rainaldi, e le due statue abbellenti il portone – rappresentanti le virtù teologali della Fede e della Carità – sono frutto del lavoro dello scultore e maestro settecentesco partenopeo Paolo Benaglia.

Alcuni scritti elaborati dal figlio Fabio sono stati già dedicati al padre; a seguire, altre iniziative in suo ricordo saranno da lui promosse; al momento dell’apposizione del Bambinello nella Chiesa “Oratorio dell’Angelo Custode” in Roma, sono presenti il figlio Fabio, la moglie Elisa, la nipote Marianna, ed il noto e amato sacerdote Don Mario Pieracci.