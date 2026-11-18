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Roma, 18 novembre 2026 – Ha riaperto oggi al pubblico la Biblioteca Villa Leopardi, in via Makallè, nel Municipio II, alla presenza degli assessori alla CulturaMassimiliano Smeriglio e alle Periferie e al PNRR Pino Battaglia. È la quinta delle 21 biblioteche del PUI Cultura a tornare al pubblico dopo i lavori finanziati dal PNRR, di cui Città metropolitana di Roma Capitale è soggetto attuatore.

La sede mette a disposizione 370 metri quadrati su due piani. I lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico hanno interessato gli interni, la facciata, la scala esterna e gli infissi al piano terra. Sono stati rinnovati gli impianti, l’illuminazione e la rete dati.

“La partecipazione di oggi dice quanto il quartiere tenesse a ritrovare la sua biblioteca. Una biblioteca, del resto, è un luogo importante in cui tutti possono entrare gratuitamente: si viene per leggere, studiare o anche solo stare insieme. Sono possibilità che migliorano la vita quotidiana e, nel tempo, rafforzano i legami nei quartieri. Ringrazio Città metropolitana e il personale di Istituzione Biblioteche, che dopo i cantieri riallestisce le sale e riporta i libri sugli scaffali. Con il loro lavoro puntiamo a riaprire entro dicembre più della metà delle sedi del PUI Cultura”, ha dichiarato Pino Battaglia, assessore alle Periferie e al PNRR di Roma Capitale.

“Momenti così belli come questo, perché riaprire una biblioteca è sempre molto bello, mi fanno venire in mente il libro ‘Viaggio al termine della notte’, perché questi due ultimi anni sono stati lunghi, sono stati anni in cui abbiamo chiuso per riqualificare e rinnovare e con molta fatica ci siamo riusciti. Ora abbiamo iniziato una fase straordinaria, con una nuova marcia e una certa intensità del lavoro, della riapertura di oltre venti biblioteche. Grazie a risorse europee messe a terra con il Next Generation UE, con cui abbiamo deciso di investire nel capitale culturale di questa città. Ampliare l’esistente ci porta a consegnare alla città tra biblioteche, aule studio, biblio-point e poli civici, entro il 2027, 110 presidi culturali: un presidio ogni 25mila cittadini romani, la miglioreperformance europea, più di Londra, Madrid, Berlino, Parigi, ma anche di New York. Di questi 110, 10 sono nel Municipio II e di questi 110, le prossime aperture saranno in via della Lega Lombarda e poi a Villa Mercede, la biblioteca Tullio De Mauro. Di tutto questo dobbiamo essere orgogliosi”, ha dichiarato Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria.

Aperta nel 1991 con una vocazione musicale e ambientale, la biblioteca occupa un edificio che in origine serviva da deposito del villino dei conti Leopardi Dittajuti. Si trova nella villa storica tra via Nomentana e via Makallè, aperta all’uso pubblico dopo l’acquisizione da parte del Comune nel 1976.

Nel parco convivono il centro anziani, l’area giochi, gli spazi per lo sport e i tavoli da scacchi. Un percorso didattico dedicato ad alberi e piante è stato realizzato dall’associazione Amici di Villa Leopardi con il Municipio II e il Servizio Giardini.

Il PUI Cultura destina circa 21 milioni di euro agli interventi sulle 21 sedi, nell’ambito di un finanziamento PNRR complessivo di quasi 57 milioni di euro per le biblioteche di Roma.