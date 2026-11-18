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Attori, illustratori e protagonisti del mondo della cultura leggeranno fiabe nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della Capitale. Tra gli ospiti Eleonora Cadeddu, Monica Ward, Mariachiara Di Giorgio, Marco Rossetti, Chiara e Giulia Taccioli, Claudia Zanella, Regina Orioli e Kalina Muhova

Roma, 18 novembre 2026 – Domani, giovedì 19 novembre, torna la Notte Bianca delle Fiabe, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale che, per la sua seconda edizione, trasformerà più di 400 tra nidi e scuole dell’infanzia in luoghi di incontro, lettura e condivisione, aperti alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie.

Dopo il successo della prima edizione, la città si prepara a una nuova serata di letture ad alta voce, racconti e storie da ascoltare insieme, dalle 17 alle 20, per celebrare il valore della fantasia, della narrazione e della lettura fin dai primi anni di vita.

A rendere ancora più speciale questa seconda edizione sarà la partecipazione di numerosi artisti, attori, illustratori e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo e la propria voce per leggere fiabe e racconti alle bambine e ai bambini.

Tra loro Eleonora Cadeddu, Monica Ward, Mariachiara Di Giorgio, Marco Rossetti, Chiara e Giulia Taccioli, Claudia Zanella, Regina Orioli e Kalina Muhova, che parteciperanno alle letture nelle diverse strutture educative e scolastiche della città, contribuendo a rendere la Notte Bianca una grande festa diffusa.

L’iniziativa si svolge alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, e rappresenta un’occasione per ribadire il diritto di ogni bambina e di ogni bambino ad accedere alla cultura, alla bellezza e alle opportunità educative. Un appuntamento che valorizza anche il ruolo dei nidi e delle scuole dell’infanzia come luoghi aperti ai territori, capaci di costruire relazioni tra famiglie, comunità educanti e città.

Anche quest’anno saranno coinvolte le librerie indipendenti romane, attraverso voucher destinati all’acquisto di libri e albi illustrati per arricchire le biblioteche delle strutture educative e scolastiche, sostenendo al tempo stesso i presìdi culturali di prossimità.

“Le fiabe sono una cosa seria: aiutano le bambine e i bambini a conoscere il mondo, a dare un nome alle emozioni, a immaginare ciò che ancora non esiste. Ringrazio le educatrici e le insegnanti che si sono lasciati coinvolgere e le tante artiste e i tanti artisti che hanno accolto il nostro invito, scegliendo di condividere con i più piccoli il proprio tempo, la propria voce e la propria creatività. Una città davvero a misura di infanzia è quella che sa fare spazio ai loro sogni, alle loro domande e alla loroimmaginazione”, dichiara Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.