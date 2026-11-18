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AZIONE DI SISTEMA CON ATTORI DECORO URBANO. BONIFICATE AREE VERDI

Prosegue l’azione di controllo del territorio nell’area di San Basilio a cura della Questura di Roma.

Sono 5 gli arresti maturati nella cornice di una attività messa in atto dagli agenti del IV Distretto di P.S. S. Basilio, impegnati quotidianamente nel contrasto delle diverseforme di microcriminalità.

Nel dettaglio, in quattro casi la misura restrittiva è scattata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che ha coinvolto tre soggetti italiani ed uno di origini extracomunitarie.

Nel quinto episodio, invece, un ulteriore soggetto di origini extracomunitarie, nel corso di un controllo, ha opposto resistenza agli agenti. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un coltello nella pubblica via, con la contestazione del reato di porto di oggetti atti ad offendere in luogo pubblico.

La contestazione è scattata a carico di un soggetto di origini extracomunitarie trovato in possesso di tessere sanitarie e carte di credito oggetto di denuncia di smarrimento da parte del titolare, mentre l’ipotesi di falsità materiale è maturata a carico di un italiano sorpreso in possesso di una carta di identità dalla quale era stato asportato il chip di stoccaggio dei dati sensibili.

Si aggiungono ai predetti risultati ulteriori tre denunciati, rispettivamente per ricettazione, falso materiale, oltre che, nell’ultimo caso, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’attività di presidio del territorio, che si declina anche con le centinaia di soggetti identificati e veicoli controllati nella cornice dei posti di controllo messi in atto nei punti nevralgici della zona, viene ulteriormente da un’azione di sistema che, sull’esperienza virtuosa messa in atto in altri quadranti della Capitale, la Questura di Roma conduce anche nell’area di San Basilio.

Non mancano controlli rivolti alle attività commerciali, tra cui, principalmente, attività di vicinato presso le quali, soprattutto nelle ore notturne, sono soliti concentrarsi consumatori di bevande alcoliche.

Nel dettaglio, proprio nelle ultime ore, in sinergia con i competenti uffici del Municipio di zona, si è proceduto alla bonifica di alcune aree verdi, tracciate quale luogo di ritrovo di soggetti in condizione di marginalità sociale e/o di occultamenti di sostanza stupefacente o di altro materiale controindicato.

Nella medesima direzione si è proceduto alla bonifica del sottopassaggio pertinenziale della stazione della metropolitana “Rebibbia”, con il controllo e l’allontanamento di soggetti che stazionavano nel tunnel pedonale con modalità non compatibili rispetto alla vivibilità del sito.

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