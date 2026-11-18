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Nella mattinata odierna, presso la caserma “Finanziere Ernesto Romano, M.B.V.M.” di Benevento, alla presenza del Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza, Gen. Div. Roberto Manna, con la partecipazione degli Ufficiali, dei Comandanti di Reparto e dei rappresentanti delle Sezioni ANFI di Benevento e Amorosi, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale tra il Col. Michelantonio Sportelli e il subentrante, Col. Claudio Gnoni.

Da due anni al vertice delle Fiamme Gialle sannite, il Col. Michelantonio Sportelli lascia il Comando Provinciale di Benevento per raggiungere la sede di Roma, ove ricoprirà l’incarico di Capo Ufficio Analisi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Nel breve saluto di commiato, il Col. Sportelli ha inteso esprimere parole di apprezzamento per la concretezza dell’azione svolta da tutti i finanzieri di ogni ordine e grado operanti nel territorio, evidenziandone la professionalità e l’impegno. Caratteristiche che hanno consentito di pervenire, nel biennio di permanenza, a tangibili risultati di servizio.

Il Col. Claudio Gnoni, nuovo Comandante Provinciale di Benevento, ha cinquantadue anni ed è originario della Provincia di Lecce.

Ha frequentato il 93° Corso “Ala III”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza, nel quinquennio 1993/1998.

Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi di comando delle articolazioni operative dei più importanti Reparti investigativi del Corpo, tra i quali si evidenziano il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli ed il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Palermo.

È stato Comandante del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Frosinone dal 2017 al 2021.

Da luglio 2022 al novembre 2026 è stato Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza.

Con il saluto di insediamento, il nuovo Comandante ha ringraziato la Superiore Gerarchia del Corpo per la fiducia accordatagli, assicurando il massimo impegno nell’assolvimento dell’importante e prestigioso incarico di alta responsabilità.

Il Comandante Regionale Campania, Gen. Div. Roberto Manna, che ha suggellato il passaggio di consegne, ha inteso rivolgere parole di apprezzamento e ringraziamento al Col. Michelantonio Sportelli per l’opera prestata alla guida delle Fiamme Gialle sannite ed ha formulato al Col. Claudio Gnoni fervidi auguri di buon lavoro per il nuovo e delicato incarico che si accinge a ricoprire.