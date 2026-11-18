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Infrastrutture, lavoro industriale e servizi essenziali: le priorità che il territorio chiede all’agenda del Governo nella fase decisiva della Manovra

di Piero Fusaglia

ROMA – Mentre la Legge di Bilancio entra nel vivo del percorso parlamentare, dai territori arriva una richiesta chiara all’Esecutivo: accompagnare la stabilità dei conti pubblici con una visione capace di tenere insieme le grandi aree metropolitane e le province. Il Lazio rappresenta in questo senso il banco di prova più emblematico dell’intero Paese.

Da un lato c’è Roma, vetrina internazionale e cuore istituzionale d’Italia, chiamata a consolidare la modernizzazione delle proprie infrastrutture e dei servizi pubblici; dall’altro ci sono quattro province — Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo — che chiedono collegamenti viari e ferroviari certi, difesa dei poli manifatturieri e tutela dei presidi sanitari e di sicurezza. Senza una crescita equilibrata delle aree interne e dei distretti produttivi, anche lo sviluppo della Capitale rischia di restare incompleto.

In queste settimane decisivo sarà il dialogo tra Governo, Regione e parti sociali su tre fronti non più rinunciabili: il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie e del ceto medio, la messa in sicurezza delle filiere industriali strategiche — dall’aerospazio alla farmaceutica fino all’automotive — e il rafforzamento degli organici nei settori chiave dello Stato, a partire da sanità, scuola e forze dell’ordine.

Raccontare ogni giorno il Lazio significa dare voce a un territorio laborioso che non chiede assistenzialismo, ma regole certe, tempi rapidi e investimenti mirati. È su questa concretezza che i cittadini misureranno le scelte delle prossime settimane.