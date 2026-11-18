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La Segreteria Regionale FAST-Confsal Lazio ha avviato un nuovo percorso

di programmazione delle attività del Dipartimento Appalti e Servizi,

mettendo al centro le persone, il confronto e il lavoro di squadra. Un

primo passo si è svolto con un incontro con i coordinatori del

Dipartimento, dedicato a condividere idee, prospettive e obiettivi

futuri.

L’iniziativa è partita dal Segretario Generale Francesco Menegat, con il

supporto di Tommasino Torsi e in stretta collaborazione con Michele

Silvano e Dario Mantella. L’incontro si è svolto in un clima di grande

disponibilità e partecipazione e ha fatto emergere la volontà comune di

rafforzare la presenza sindacale e di rendere sempre più incisiva

l’azione a tutela dei lavoratori del settore.

«Da questo incontro porto con me soprattutto una sensazione positiva:

quella di far parte di una squadra unita, nella quale ciascuno ha voglia

di contribuire e di mettersi a disposizione», ha dichiarato Tommasino

Torsi. «Le sfide che ci attendono sono importanti, ma sono convinto che,

lavorando insieme e valorizzando il contributo di tutti, potremo

raggiungere risultati significativi per i lavoratori che

rappresentiamo».

Il percorso è appena iniziato, ma le premesse sono incoraggianti: la

coesione del gruppo, l’entusiasmo e la condivisione degli obiettivi

indicano prospettive positive per il futuro del Dipartimento.