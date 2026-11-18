La Segreteria Regionale FAST-Confsal Lazio ha avviato un nuovo percorso
di programmazione delle attività del Dipartimento Appalti e Servizi,
mettendo al centro le persone, il confronto e il lavoro di squadra. Un
primo passo si è svolto con un incontro con i coordinatori del
Dipartimento, dedicato a condividere idee, prospettive e obiettivi
futuri.
L’iniziativa è partita dal Segretario Generale Francesco Menegat, con il
supporto di Tommasino Torsi e in stretta collaborazione con Michele
Silvano e Dario Mantella. L’incontro si è svolto in un clima di grande
disponibilità e partecipazione e ha fatto emergere la volontà comune di
rafforzare la presenza sindacale e di rendere sempre più incisiva
l’azione a tutela dei lavoratori del settore.
«Da questo incontro porto con me soprattutto una sensazione positiva:
quella di far parte di una squadra unita, nella quale ciascuno ha voglia
di contribuire e di mettersi a disposizione», ha dichiarato Tommasino
Torsi. «Le sfide che ci attendono sono importanti, ma sono convinto che,
lavorando insieme e valorizzando il contributo di tutti, potremo
raggiungere risultati significativi per i lavoratori che
rappresentiamo».
Il percorso è appena iniziato, ma le premesse sono incoraggianti: la
coesione del gruppo, l’entusiasmo e la condivisione degli obiettivi
indicano prospettive positive per il futuro del Dipartimento.