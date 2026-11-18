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Roma, 18 novembre 2026 – “Avio è un’eccellenza italiana nella space economy e nella difesa. Il Governo deve esercitare tutte le sue prerogative, a partire dal golden power, per tutelare un patrimonio industriale e tecnologico di rilevanza strategica per il Paese.

Questo non significa che Avio debba necessariamente restare indipendente. La collaborazione tra le imprese europee del settore è positiva e tra Avio e la finlandese Iceye ci sono ampi margini per una partnership che rafforzi l’autonomia strategica europea.

La prospettiva di una pura e semplice acquisizione di Avio da parte di Iceye appare però poco coerente con la legittima aspettativa che l’Italia contribuisca a definire le scelte industriali europee nella difesa e nello spazio. L’esperienza di STMicroelectronicsdimostra che è possibile costruire progetti industriali di dimensione europea in cui l’Italia sia coprotagonista.

In questo quadro, stupiscono le prime dichiarazioni di Leonardo: serve piena trasparenza sulle strategie industriali del gruppo così come sui rapporti tra i soggetti coinvolti nell’operazione e su eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Il Governo chiarisca anche quale strategia intende perseguire per assicurare che l’Italia mantenga un ruolo centrale nelle decisioni industriali e tecnologiche che riguardano Avio e il futuro della difesa e del settore aerospaziale europei”.

Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.