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L’Associazione scrive a Governo e Parlamento e chiede di modificare l’articolo 68 del Ddl Bilancio 2027. Dal 2023, 144 mila funzionari e dirigenti in 29 mila stazioni appaltanti hanno gestito contratti pubblici per 1.734 miliardi di euro.

Roma, 19 novembre 2026 – ASSORUP, Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Progetto, ha chiesto al Governo e al Parlamento di rivedere l’articolo 68 del Disegno di legge di Bilancio 2027, con l’obiettivo di salvaguardare integralmente le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, mantenendo contributi previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dei bilanci delle amministrazioni. La richiesta è contenuta in una lettera trasmessa alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Pubblica Amministrazione e dell’Economia e delle Finanze, e per conoscenza ai presidenti delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Al centro dell’intervento dell’Associazione c’è l’impatto che la disposizione prevista dalla Manovra potrebbe produrre sulla remunerazione dei funzionari pubblici impegnati nella gestione degli appalti. L’articolo 68 prevede, infatti, che le risorse destinate agli incentivi comprendano anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione e l’IRAP, determinando, secondo ASSORUP, una riduzione di oltre il 30% delle somme effettivamente destinate al personale.

La questione riguarda una platea particolarmente ampia. Secondo i dati richiamati da ASSORUP, dal 2023 144 mila funzionari e dirigenti pubblici, distribuiti in 29 mila stazioni appaltanti, hanno gestito contratti per complessivi 1.734 miliardi di euro. Una comunità professionale chiamata a governare procedure e investimenti pubblici sempre più complessi, in un contesto segnato da carenze di personale, difficoltà organizzative, nuove frontiere della digitalizzazione e frequenti cambiamenti del quadro normativo. Per ASSORUP, gli incentivi per le funzioni tecniche non costituiscono quindi una forma di privilegio, ma uno strumento attraverso il quale vengono riconosciuti competenze, responsabilità e risultati legati alla realizzazione degli investimenti pubblici. L’Associazione rileva, inoltre, come la previsione contenuta nell’articolo 68 si ponga in discontinuità rispetto ai recenti orientamenti della Corte dei conti.

«Non stiamo chiedendo di difendere un privilegio, ma di riconoscere il lavoro e le responsabilità dei professionisti ai quali lo Stato affida ogni giorno la gestione di una parte fondamentale degli investimenti pubblici. Far gravare sullo stesso incentivo anche gli oneri propri del datore di lavoro significa ridurre concretamente la remunerazione riconosciuta a queste competenze. Se vogliamo una Pubblica Amministrazione più qualificata e capace di realizzare gli investimenti, dobbiamo essere coerenti anche nelle scelte legislative ed economiche», dichiara Daniele Ricciardi, Presidente di ASSORUP.

La proposta avanzata da ASSORUP è quindi di intervenire durante l’iter parlamentare della Legge di Bilancio per salvaguardare integralmente le somme destinate agli incentivi, prevedendo che contributi e IRAP continuino a gravare sui bilanci delle amministrazioni e non sulle risorse attribuite al personale.

Nella lettera l’Associazione richiama anche i principi contenuti negli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, ponendo il tema della coerenza tra la qualificazione degli incentivi come trattamento economico accessorio destinato al lavoratore e l’imputazione, sulle medesime somme, di costi propri del datore di lavoro pubblico.

«La professionalizzazione della Pubblica Amministrazione non può restare un obiettivo soltanto dichiarato. Servono scelte coerenti che valorizzino chi si assume la responsabilità di trasformare le risorse pubbliche in opere, servizi e risultati per cittadini e imprese», conclude Ricciardi.

ASSORUP ha infine confermato la propria disponibilità al confronto con Governo e Parlamento nel corso dell’iter della Legge di Bilancio.