Pronto Soccorso dello Spaziani, UIL Fp: “Holding area utilizzata a metà, pazienti ancora nei corridoi”

Sedici posti letto a disposizione nella nuova Holding Area, ma il Pronto Soccorso continua a presentare pazienti in barella nei corridoi e nelle sale di assistenza. È la criticità evidenziata dalla UIL Fp Frosinone, che chiede un intervento sulla gestione degli spazi e, soprattutto, sui percorsi che devono accompagnare i pazienti dall’area di emergenza alla successiva destinazione assistenziale.

La nuova Holding Area, inaugurata nei mesi scorsi alla presenza dei vertici istituzionali e sanitari regionali, avrebbe dovuto rappresentare uno strumento importante per alleggerire la pressione sul Pronto Soccorso. Secondo quanto rilevato dalla UIL Fp, tuttavia, la struttura risulterebbe frequentemente utilizzata solo per circa la metà della propria capacità, lasciando disponibili posti che potrebbero contribuire a decongestionare il reparto.

“Il problema non è soltanto avere una struttura nuova – afferma il segretario generale della UIL Fp Frosinone Maurizio Palombi – ma farla funzionare pienamente. Se abbiamo sedici posti letto nella Holding Area e questa viene utilizzata mediamente a metà, mentre contemporaneamente nel Pronto Soccorso continuano a esserci pazienti sulle barelle, nei corridoi e nelle sale, evidentemente qualcosa nel percorso organizzativo non sta funzionando come dovrebbe. La situazione che si è determinata è particolarmente delicata – prosegue Palombi – perché significa avere pazienti che rimangono per tempi prolungati all’interno del Pronto Soccorso, spesso in condizioni che non garantiscono adeguatamente privacy, comfort e appropriatezza dell’assistenza. Allo stesso tempo, gli operatori sono costretti a lavorare in un ambiente sovraccarico, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del servizio”.

Per la UIL Fp, uno dei nodi principali riguarda la gestione della destinazione dei pazienti. Una volta completata la valutazione clinica, è necessario individuare rapidamente il percorso assistenziale più appropriato, dal reparto di Medicina alla Medicina d’urgenza, dalla Cardiologia alla Chirurgia e alle altre unità operative.

Quando questo passaggio non avviene in tempi adeguati, il paziente resta all’interno del Pronto Soccorso, contribuendo al sovraffollamento delle aree di assistenza: “Bisogna intervenire proprio su questo meccanismo – sottolinea Palombi – perché i pazienti devono essere valutati e destinati tempestivamente al reparto più idoneo. Non è possibile che, mentre una Holding Area dotata di sedici posti rimane parzialmente occupata, il Pronto Soccorso continui a essere congestionato e con persone costrette a stazionare nei corridoi. È una situazione che non può diventare la normalità”.

La criticità assume particolare rilievo in vista dell’incremento degli accessi legato alla stagione influenzale, quando la pressione sui servizi di emergenza-urgenza è destinata fisiologicamente ad aumentare: “Gli operatori continuano a garantire il servizio in condizioni complesse – conclude Palombi – e chiediamo che tutte le risorse disponibili vengano utilizzate in maniera pienamente efficace. La Holding Area deve essere messa nelle condizioni di svolgere la funzione per cui è stata realizzata e i percorsi di ricovero devono essere più rapidi e funzionali. Lasciare posti liberi da una parte e pazienti nei corridoi dall’altra non è una soluzione sostenibile. Servono risposte organizzative concrete, prima che l’aumento degli accessi renda ancora più difficile una situazione già critica”.