SICUREZZA, FOLGORI (FEOLI): INVESTIRE PER PRESERVARE LOGISTICA DA CYBERATTACCHI

“Il falso allarme bomba che ha creato il caos in seimila scuole italiane deve alzare il livello di allarme sul rischio di cyberattacchi. Le minacce al ministro degli Esteri Tajani, gli attacchi ai supermercati, gli allarmi nelle scuole: tutta l’Europa è sotto attacco e la guerra ibrida è purtroppo una triste realtà con la quale bisogna fare i conti. L’Italia deve aumentare gli investimenti nella difesa, non è più tempi di demagogia: bisogna investire nelle infrastrutture difensive e nella difesa cibernetica. In particolare è fondamentale preservare il sistema della logistica. L’intelligenza artificiale rappresenta la svolta epocale che la nostra era sta vivendo e la sua introduzione nei processi produttivi sta cambiando anche la logistica. Per questo è fondamentale investire affinché questo sistema indispensabile per l’economia nazionale venga preservato dai cyberattacchi. Un assalto hacker al sistema della logistica paralizzerebbe i trasporti e la distribuzione delle merci e metterebbe il Paese in ginocchio. Per questo condividiamo la linea del ministro della Difesa Crosetto che da tempo sostiene la necessità di dotare l’Italia di adeguate difese contro la guerra ibrida”. Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).