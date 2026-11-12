Il disagio dei ragazzi non è sempre visibile né facile da raccontare. Le ricerche CNR ed ELISA mostrano le difficoltà emotive e relazionali degli adolescenti e la necessità di una rete di ascolto e sostegno tra famiglia, scuola e servizi sanitari.

Quasi un adolescente su due limita le proprie uscite alle attività scolastiche. Uno su cinque presenta livelli elevati di disagio psicologico e più di un terzo manifesta una bassa autostima. Sono alcuni dei risultati dell’indagine Mutamenti interazionali e benessere (MiB), realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso il gruppo MUSA dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali.

Lo studio, i cui risultati sono stati presentati a novembre 2026, ha coinvolto circa tremila adolescenti romani, prevalentemente quindicenni. I dati riguardano il campione esaminato e non possono essere estesi automaticamente a tutti i giovani italiani. Offrono però elementi per comprendere difficoltà che non sempre emergono nelle relazioni quotidiane.

Il 20,7% degli intervistati presenta livelli elevati di distress, un indicatore di sofferenza psicologica che comprende sintomi ansiosi e depressivi. La bassa autostima interessa il 37,3% del campione, mentre il 16,9% manifesta difficoltà nel riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, una condizione definita alessitimia.

Quest’ultimo dato merita particolare attenzione. Chiediamo spesso ai ragazzi di raccontare ciò che provano, dimenticando che riconoscere un’emozione e riuscire a comunicarla non sono capacità scontate.

Un adolescente può frequentare regolarmente la scuola, ottenere buoni risultati e partecipare alla vita familiare, attraversando contemporaneamente una difficoltà che fatica a esprimere. Il silenzio può rappresentare riservatezza, desiderio di autonomia oppure sofferenza. Non è possibile attribuirgli un significato senza conoscere la persona e il contesto in cui vive.

La questione non riguarda soltanto la presenza degli adulti, ma la qualità delle relazioni che riescono a costruire.

Un altro elemento emerge dal Monitoraggio nazionale della Piattaforma ELISA, relativo all’anno scolastico 2024-2025, che ha coinvolto quasi 192.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il 28,2% degli intervistati ha dichiarato di aver subito episodi di bullismo nei due o tre mesi precedenti la rilevazione: il 22,9% occasionalmente e il 5,3% in maniera sistematica. L’8,3% ha riferito episodi di cyberbullismo.

Il bullismo non si manifesta soltanto attraverso aggressioni fisiche. Può assumere la forma di esclusioni ripetute, umiliazioni, offese e comportamenti che il gruppo finisce per considerare normali. Per chi li subisce, raccontare quanto accade può essere difficile, soprattutto quando teme di non essere creduto o di aggravare la propria situazione.

Ma il monitoraggio contiene un’informazione ancora più significativa per comprendere il rapporto tra ragazzi e istituzioni educative.

Il 77% degli studenti dichiara di non sapere se nella propria scuola esista un sistema di segnalazione anonima del bullismo, oppure ritiene che non sia disponibile. Soltanto il 23% afferma di conoscere il docente referente per il contrasto al fenomeno.

È necessario distinguere la mancanza di uno strumento dalla mancata conoscenza della sua esistenza. Molte scuole hanno già attivato procedure, individuato figure di riferimento e sviluppato iniziative di prevenzione. Il monitoraggio documenta anche una crescita della presenza dei docenti referenti.

Eppure, se uno studente non conosce le possibilità di segnalazione o non sa a chi rivolgersi, una parte di quel lavoro rischia di non raggiungere chi potrebbe averne bisogno.

Non è una questione da attribuire semplicemente al sistema educativo. La scuola affronta quotidianamente responsabilità educative complesse, spesso con risorse limitate. Le famiglie, a loro volta, possono incontrare difficoltà nel riconoscere i cambiamenti emotivi dei figli, soprattutto durante l’adolescenza, quando il bisogno di autonomia modifica le modalità di comunicazione.

La distanza tra ciò che gli adulti mettono a disposizione e ciò che i ragazzi conoscono o riescono a utilizzare richiede quindi una riflessione condivisa.

In questa direzione si colloca anche il progetto interregionale «Prendimi per mano – Le problematiche adolescenziali: capirle, affrontarle, superarle insieme», promosso dall’associazione Il Dono, che prevede il coinvolgimento di circa 30.000 studenti attraverso incontri dedicati a bullismo, dipendenze, legalità, inclusione e benessere.

Iniziative di sensibilizzazione possono favorire il confronto, ma la loro efficacia dovrà essere valutata anche in base alla continuità degli interventi. Un ragazzo incoraggiato a parlare deve sapere che cosa accadrà dopo la sua richiesta. Una famiglia deve poter individuare servizi e professionisti ai quali rivolgersi. Un insegnante deve poter contare su una rete di sostegno adeguata.

La prevenzione non consiste soltanto nell’invitare a chiedere aiuto, ma nel rendere quella richiesta possibile e nell’organizzare una risposta.

Nel precedente numero della rubrica abbiamo riflettuto sul rischio di restare indietro in una società che cambia rapidamente. Oggi quella riflessione riguarda una dimensione diversa: le relazioni, la fiducia e la possibilità di comunicare una difficoltà senza sentirsi giudicati.

Nel mio romanzo autobiografico Lasciato Indietro, pubblicato da Armando Editore, affronto anche la necessità di un sostegno psicologico alle famiglie, proponendo di valorizzare la figura dello psicologo di famiglia, soprattutto nei momenti di crisi e separazione.

Questa proposta potrebbe trovare un’applicazione più ampia attraverso una collaborazione stabile tra psicologo di famiglia, pediatra e psicologo scolastico. Figure con competenze differenti, ma complementari, che potrebbero contribuire a riconoscere precocemente le difficoltà, accompagnare i genitori e offrire ai ragazzi riferimenti affidabili.

In alcune Regioni italiane, lo psicologo delle cure primarie già collabora con i pediatri e i medici di famiglia. Il passo ulteriore sarebbe favorire il raccordo con la scuola e i servizi territoriali, nel rispetto della riservatezza e delle competenze professionali.

Non si tratta di sottoporre ogni difficoltà adolescenziale a un intervento psicologico, ma di rendere il sostegno accessibile quando serve, senza costringere famiglie e insegnanti a cercare da soli risposte tra servizi spesso poco collegati.

Un genitore non deve essere perfetto per rappresentare un riferimento affidabile. Il sistema educativo e sanitario non può prevenire ogni difficoltà, né un ragazzo può essere obbligato a raccontare tutto ciò che vive. Ma le istituzioni hanno la responsabilità di creare le condizioni perché una richiesta di aiuto venga riconosciuta, accolta e accompagnata verso una risposta concreta.

Il compito degli adulti non è eliminare ogni esperienza dolorosa dalla vita dei giovani. È offrire ascolto, strumenti e relazioni capaci di sostenerli quando le difficoltà diventano troppo grandi da affrontare da soli.

Un ragazzo non dovrebbe dover dimostrare di stare male per meritare attenzione. E quando trova il coraggio di chiedere aiuto, quella richiesta deve trovare una risposta.