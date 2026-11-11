Tour Music Fest 2026: A San Marino 750 artisti e oltre 60 eventi

Nove giorni di musica, oltre 60 eventi, 750 artisti provenienti da 14 Paesi europei, 18 categorie artistiche, tre location e 20 masterclass: dopo un viaggio attraverso 40 città, 50 giornate di audizioni e oltre 8.600 chilometri percorsi dal 21 al 29 novembre 2026, il Tour Music Fest torna nella Repubblica di San Marino con le Finali Europee della sua 18ª edizione, trasformando il Teatro Titano, l’Auditorium Little Tony e il TMF Center in un grande circuito dedicato alla musica emergente. Concerti, performance dal vivo, DJ set, incontri e momenti formativi con alcuni dei maggiori professionisti della scena musicale internazionale daranno vita a una staffetta unica per scoprire nuovi artisti, suoni e tendenze, ma anche le storie, le istanze e le narrazioni delle nuove generazioni che scelgono la musica come linguaggio di espressione e affermazione personale. Dal rap alla trap, dal cantautorato al pop, dal rock alla musica elettronica, anche quest’anno il TMF attraverserà generi e linguaggi differenti, con la partecipazione, tra gli altri, di Kara DioGuardi, Phil Palmer, Valerie Orth del Berklee College of Music, Inoki, Andrea Rodini e Annalu.

Un grande appuntamento per ascoltare la musica di domani, ma anche per comprendere come sta cambiando quella di oggi, perché la musica emergente non racconta soltanto nuove tendenze artistiche, ma restituisce anche uno spaccato delle generazioni che la producono, delle loro aspirazioni, delle fragilità, delle relazioni e dei cambiamenti culturali che attraversano la società contemporanea. Dalla scrittura intimista del nuovo cantautorato alle narrazioni urbane del rap e della trap, dalle sperimentazioni elettroniche alle nuove espressioni del pop e del rock, ogni linguaggio diventa una possibilità diversa di raccontarsi e interpretare il proprio tempo. Tra ricerca di identità, desiderio di appartenenza, affermazione individuale e nuove sensibilità collettive, la musica si fa così spazio di espressione personale e, insieme, osservatorio privilegiato delle trasformazioni sociali e culturali. Il Tour Music Fest raccoglie e mette in dialogo questa pluralità di voci, generi e visioni, offrendo un palcoscenico alle nuove generazioni e ai loro differenti modi di abitare e raccontare il presente.

Nel corso di diciotto anni, il Tour Music Fest, diretto e creato da Gianluca Musso, ha incrociato i percorsi di artisti che si sono successivamente affermati nel panorama musicale italiano, tra cui Mahmood, Ariete, Nicolò Filippucci, Rob, Mimì e Federica Abbate. Storie e percorsi differenti che raccontano non soltanto l’evoluzione della musica italiana, ma anche il continuo rinnovarsi delle sue voci, delle sue sensibilità e delle forme attraverso cui generazioni diverse hanno scelto di esprimersi. Un percorso che il Tour Music Fest continua a portare avanti attraversando l’Italia e l’Europa alla ricerca di nuove voci e nuovi linguaggi musicali; un viaggio che trova a San Marino il suo momento conclusivo, riunendo in un unico grande evento la varietà e la vitalità della scena musicale emergente europea.

Non soltanto concerti, ma nove giorni di musica da vivere, ascoltare e condividere. Tra il Teatro Titano, l’Auditorium Little Tony e il TMF Center, il programma delle Finali Europee comprenderà oltre 60 eventi tra esibizioni dal vivo, performance di cantanti, cantautori, rapper, band, musicisti, DJ e produttori, appuntamenti dedicati ai giovanissimi talenti, contest musicali e incontri aperti al confronto tra artisti e professionisti. Diciotto categorie artistiche attraverseranno generi, stili e forme espressive differenti, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire da vicino le nuove direzioni della musica europea e di conoscere artisti ancora lontani dai grandi circuiti discografici.

“In un momento storico in cui i giovani devono e vogliono tornare al centro dell’attenzione sociale, con il Tour Music Fest vogliamo offrire uno spazio in cui scoprire non soltanto nuovi artisti e nuovi suoni, ma anche le storie, le identità e i linguaggi attraverso cui le nuove generazioni raccontano il proprio tempo” spiega Gianluca Musso. “Perché la musica è molto più di una forma di espressione artistica: è uno strumento attraverso cui i giovani danno voce alle proprie aspirazioni, alle fragilità, ai cambiamenti e al modo in cui guardano il mondo”.

Accanto agli appuntamenti dal vivo, oltre 20 masterclass confermano la vocazione formativa del Tour Music Fest, mettendo in relazione le nuove generazioni con alcune delle figure più autorevoli dell’industria musicale nazionale e internazionale. Tra i protagonisti Kara DioGuardi, autrice e produttrice discografica internazionale, già giudice di American Idol; Phil Palmer, chitarrista di fama mondiale; Valerie Orth, coach del Berklee College of Music; Inoki, rapper e produttore discografico italiano; Andrea Rodini e Annalu, insieme a numerosi altri artisti, coach e professionisti del settore. Un’esperienza che supera i confini della competizione per diventare uno spazio di condivisione e di costruzione di nuove prospettive artistiche. Le nove giornate culmineranno il 29 novembre nelle esibizioni conclusive degli artisti selezionati durante il percorso europeo, chiamati a confrontarsi davanti alla commissione internazionale per l’assegnazione dei riconoscimenti della 18ª edizione.

La manifestazione si svolge con il sostegno istituzionale della Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo della Repubblica di San Marino e dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Tra i principali partner figurano Berklee College of Music, Today, Briidge e Inspired Nation, con le collaborazioni formative di Berklee Global Partners e Berklee Valencia.

Ingresso gratuito, programma dettagliato su: https://festival.tourmusicfest.it/programma-completo/