“Noi scegliamo l’Amore”: alla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni un incontro tra testimonianze, solidarietà e tradizioni popolari

Giovedì 12 novembre, alle ore 17.00, la Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ospiterà la presentazione del tema annuale dell’Associazione Amici della Biblioteca Diocesana Pubblica “R. Ferrigno”. In programma testimonianze di vita e letture di versi in vernacolo per riflettere sul valore dell’amore, dell’accoglienza e delle relazioni umane

Che cosa significa scegliere l’amore nella vita quotidiana? Come si traduce questo sentimento nei gesti di solidarietà, nelle relazioni personali e nell’attenzione verso gli altri? Sono interrogativi che accompagneranno l’incontro “Noi scegliamo l’Amore”, in programma giovedì 12 novembre 2026, alle ore 17.00, presso la Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, in Largo Mons. Italo Pignatelli 2.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici della Biblioteca Diocesana Pubblica “R. Ferrigno” di Ostuni, rappresenta l’occasione per presentare il tema scelto per l’anno associativo, ponendo al centro una parola tanto semplice quanto significativa: amore.

Un tema che invita a riflettere sul valore dei legami umani, sulla capacità di prendersi cura degli altri e sull’importanza di costruire una comunità fondata sul rispetto, sulla vicinanza e sulla solidarietà.

Le testimonianze: l’amore raccontato attraverso le esperienze

A dare grande valore al tema saranno le testimonianze di Antonella Mola e Alberto Queraiti, che offriranno il proprio contributo alla riflessione proposta dall’Associazione.

Interverrà inoltre Annarita Orfino, Direttrice del Villaggio SOS, portando all’attenzione dei presenti un’esperienza legata alla dimensione dell’accoglienza e della cura.

Attraverso le diverse testimonianze, l’incontro intende offrire uno spazio di ascolto e condivisione, nel quale il significato dell’amore possa essere esplorato non soltanto come sentimento individuale, ma anche come valore capace di orientare le relazioni e la vita collettiva.

La poesia in vernacolo come espressione dell’identità culturale

Accanto alle testimonianze, il programma prevede un momento dedicato alla lettura di versi in vernacolo, con la partecipazione del prof. Pino Cecere, della prof.ssa Franca Simini e del prof. Domenico Chitano.

La presenza della poesia dialettale arricchirà l’appuntamento di una dimensione culturale legata alla memoria e alle tradizioni del territorio, valorizzando una forma espressiva capace di raccontare emozioni, sentimenti e aspetti della vita quotidiana attraverso la lingua della comunità.

L’iniziativa si propone così di unire riflessione, testimonianza e cultura popolare, offrendo differenti prospettive su un tema che attraversa l’esperienza di ogni persona.

La scelta della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni come sede dell’incontro conferma la disponibilità dell’istituto a ospitare iniziative culturali e sociali promosse dalle realtà associative locali, contribuendo a mantenere vivo il dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini.

L’appuntamento del 12 novembre sarà dunque un’occasione per ritrovarsi attorno a un messaggio che l’Associazione Amici della Biblioteca Diocesana Pubblica “R. Ferrigno” ha scelto come filo conduttore del proprio percorso annuale: l’amore come scelta consapevole, da esprimere attraverso i gesti, le parole e l’attenzione verso il prossimo.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.