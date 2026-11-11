Monteleone Sabino si prepara per la 29ª Sagra della Bruschetta: appuntamento il 15 novembre 2026

Domenica 15 novembre 2026, il borgo reatino di Monteleone Sabino tornerà a celebrare l’eccellenza dell’olivicoltura locale con la 29ª Sagra della Bruschetta. L’evento, ospitato nella suggestiva cornice di Piazza XXIV Aprile 1944, offrirà un’intera giornata dedicata alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva e dei sapori autentici del territorio.

Gli organizzatori hanno pensato a una logistica a prova di meteo: la piazza sarà interamente coperta, garantendo lo svolgimento regolare di tutte le attività anche in caso di maltempo. Il fulcro della manifestazione sarà la degustazione gratuita della bruschetta, un’occasione imperdibile per assaporare l’olio locale appena franto.

Il programma della giornata

Il cartellone degli appuntamenti si sviluppa lungo l’intero arco della giornata:

Ore 10:00: Accoglienza dei partecipanti presso la piazza principale di Monteleone Sabino.

Accoglienza dei partecipanti presso la piazza principale di Monteleone Sabino. Ore 10:30 – 12:30: Spazio all’approfondimento tecnico con la conferenza sull’olivicoltura a cura di Coldiretti, intitolata “Segreti e tecniche per la produzione di olive e olio”.

Spazio all’approfondimento tecnico con la conferenza sull’olivicoltura a cura di Coldiretti, intitolata “Segreti e tecniche per la produzione di olive e olio”. Ore 13:00: Pranzo conviviale all’insegna della tradizione culinaria locale.

Pranzo conviviale all’insegna della tradizione culinaria locale. Ore 15:30: Uno dei momenti più attesi, la spettacolare sfilata del filone di pane lungo 20 metri , a cui seguirà una ricca degustazione di bruschette.

Uno dei momenti più attesi, la spettacolare , a cui seguirà una ricca degustazione di bruschette. Ore 17:00: Chiusura dell’evento con una sessione di degustazione e la premiazione dell’olio più buono.

Informazioni e contatti

La manifestazione è patrocinata, tra gli altri, dalla Regione Lazio, dal Comune di Monteleone Sabino, da Coldiretti Rieti e dal Museo Civico Archeologico Trebula Mutuesca.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti della Pro Loco: Lorenzo (353 4299695), Sofia (389 9073196) o Giulia (331 3274499). Sono inoltre attivi i canali web ufficiali del Comune (www.comune.monteleone.ri.it) e l’indirizzo email info@museomonteleonesabino.it.