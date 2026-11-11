La Perla della Riviera di Ulisse, eccellenza Italiana

Roma, Il Sindaco Gianluca Taddeo premiato a Montecitorio

Un prestigioso riconoscimento nazionale accende i riflettori su Formia e sul suo territorio. Il Sindaco Gianluca Taddeo ha ricevuto ieri, nella suggestiva cornice di Palazzo Montecitorio, il Premio “Eccellenze 2026”, promosso dall’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, presieduto dall’On. Alessandro Caramiello. Il premio è stato conferito al primo cittadino formiano per l’attività amministrativa svolta alla guida della città, con una motivazione che sottolinea la «costante dedizione, la visione e l’impegno profuso al servizio della comunità, guida attenta e vicina alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini». Un riconoscimento accertato con forte emozione da Taddeo, che ha voluto dedicare l’attestato all’intera comunità formiana: “Sento che questo premio non appartiene soltanto a me, ma a tutta la città. A Montecitorio ho portato la voce di Formia, la sua storia e l’identità dei suoi cinque borghi. Sono realtà che costituiscono l’anima della nostra comunità e che devono essere sempre più valorizzate in un progetto comune per una crescita collettiva dove nessuno si senta ai margini“. Il Sindaco ha espresso il proprio ringraziamento all’On. Caramiello, all’economista Luca Antonio Pepe e agli organizzatori dell’evento, ribadendo l’impegno verso un’opportunità di sviluppo condivisa che coinvolga cittadini, associazioni e attività produttive locali. La giornata romana ha offerto anche un rilevante spazio alla cultura nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, dove è stato presentato il documentario “Ritorno al tratturo”. L’incontro, aperto dai saluti del Vicepresidente della Camera dei Deputati On. Sergio Costa e dall’intervento dell’On. Annarita Patriarca, ha segnato un filo diretto con Formia. Lo scorso 12 luglio, infatti, la città aveva ospitato il regista Francesco Cordio e l’attore Elio Germano presso l’Area Archeologica di Caposele all’interno della rassegna “Krisis Summer 2026”, affrontando temi cruciali come la memoria, lo spopolamento delle aree interne e il valore delle radici locali. Il Premio Eccellenze 2026 fa parte di un progetto promosso dall’Intergruppo Parlamentare – composto da 50 parlamentari trasversali a tutte le forze politiche e affiancato da un Comitato scientifico di 300 esperti – nato per valorizzare le buone pratiche amministrative e le eccellenze del Paese. La cerimonia ha visto la partecipazione di sindaci, amministratori e figure di rilievo del mondo della cultura, dell’arte, del giornalismo, della ricerca e dell’imprenditoria, confermando per Formia un momento di grande visibilità e prestigio istituzionale.