“Patto Solenne”, il fantasy di Fabio D’Amico arriva a Roma: presentazione il 15 novembre all’Istituto Armando Curcio

Con Cronache della Quarta Era – Patto Solenne. Libro Primo, pubblicato da Armando Curcio Editore, prende avvio una saga fantasy dalle profonde radici simboliche, nella quale cosmogonie, spiritualità e introspezione si intrecciano in un universo dominato da forze antiche e misteriose.

Il romanzo sarà presentato domenica 15 novembre 2026, alle ore 11:00, presso l’Istituto Armando Curcio, Sala Conferenze, in Viale Palmiro Togliatti 1625, 00155 Roma. A dialogare con l’autore, Fabio D’Amico, sarà Lisa Di Giovanni. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

Mito e storia, materia e pensiero, libero arbitrio e destino: sono questi alcuni dei temi che attraversano Patto Solenne, opera d’esordio di Fabio D’Amico e primo capitolo delle Cronache della Quarta Era. Un fantasy che sceglie di andare oltre la dimensione dell’avventura per affrontare una delle domande più profonde dell’esistenza umana: quanto siamo davvero liberi di determinare il nostro destino?

Al centro della vicenda c’è Khor, protagonista di un mondo sospeso tra materia e pensiero, nel quale i destini individuali e collettivi sembrano governati da forze oscure, immateriali e antiche quanto l’universo. Di fronte a ciò che appare ineluttabile, il protagonista mette in campo ragione, intuizione e spiritualità, dando vita a una lotta che non si consuma soltanto contro ciò che lo circonda, ma anche contro i confini della propria coscienza.

Un fantasy che affonda le radici nelle grandi domande dell’uomo

Patto Solenne costruisce il proprio universo narrativo sullo sfondo di mitiche cosmogonie, poste in dialogo con le moderne teorie scientifiche sulla coscienza. Simboli e suggestioni arcaiche accompagnano una narrazione nella quale il confine tra volontà e necessità diventa progressivamente più sottile.

La ricerca di Khor assume così il significato di un viaggio verso una verità ultima e incontaminata. Ma la conoscenza ha un prezzo: ciò che promette rivelazione può, allo stesso tempo, minacciare la dissoluzione di chi tenta di raggiungerla.

È proprio questa tensione a conferire al romanzo una forte dimensione introspettiva e simbolica. L’epica fantasy diventa uno spazio di riflessione sul rapporto dell’essere umano con il sapere, la coscienza e tutto ciò che ancora sfugge alla comprensione razionale.

Dietro questo universo narrativo c’è un autore dal percorso professionale particolare. Fabio D’Amico vanta oltre venticinque anni di esperienza nel campo della gemmologia, come gemmologo, docente e formatore internazionale. È inoltre autore di articoli scientifici e libri didattici dedicati alla materia.

Nel corso della sua ricerca personale e professionale ha individuato nei miti e nei testi sacri un possibile ponte tra materia e spirito. Da questa tensione nasce Patto Solenne, un’epopea fantasy ispirata a mondi remoti e dimenticati, nella quale gnosi, simbolismo e introspezione si fondono in una narrazione dalle forti suggestioni.

L’esperienza maturata negli anni si riflette anche nella scrittura: attenzione al dettaglio, ricerca della coerenza e costruzione di un universo narrativo articolato si accompagnano a uno stile evocativo, che richiama le grandi tradizioni orali del passato.

Con Patto Solenne – Libro Primo, Fabio D’Amico apre dunque le porte della Quarta Era, dando vita a un universo fantasy nel quale la battaglia più difficile non è soltanto quella contro forze sconosciute, ma soprattutto quella dell’uomo davanti ai limiti della propria conoscenza.