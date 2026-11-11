Sicurezza, Pace(Pd Marino): “Attacchi hacker e minacce bomba, risposte dal Governo”

“Le recenti notizie relative agli attacchi informatici che hanno interessato infrastrutture e servizi essenziali, insieme alle segnalazioni di minacce bomba rivolte a istituti scolastici e voli aerei, destano forte preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte delle istituzioni. A destare particolare inquietudine è il quadro complessivo che emerge: da una parte la vulnerabilità dei sistemi digitali, con possibili ripercussioni sulla quotidianità dei cittadini e sul funzionamento di servizi strategici; dall’altra episodi e minacce che coinvolgono luoghi sensibili come le scuole e il trasporto aereo, alimentando comprensibilmente un clima di apprensione tra famiglie e cittadini. Senza cedere ad allarmismi o alimentare timori ingiustificati, riteniamo tuttavia necessario che il Governo debba fare piena chiarezza sulla natura di questi episodi. È importante comprendere quali siano le misure di prevenzione e protezione attualmente adottate, quale sia il livello di coordinamento tra le autorità competenti e quali ulteriori iniziative si intendano mettere in campo per garantire la sicurezza delle persone e la continuità dei servizi. La sicurezza, oggi, non riguarda soltanto la tutela del territorio, ma anche la protezione delle infrastrutture digitali, dei luoghi pubblici e dei servizi strategici. Servono trasparenza, informazione puntuale e una strategia capace di prevenire i rischi, anziché limitarsi a intervenire nelle emergenze”.

Cosi, in una nota, Daniela Pace, Segretario cittadino Pd Marino- Circolo “Bruno Astorre”