Manovra Lazio, UGL: “bene il taglio dell’irpef e dell’irap previsto dalla Giunta. Ora un tavolo di confronto per sostenere famiglie e imprese”

L’UGL Lazio esprime soddisfazione per le misure fiscali contenute nella Manovra economica 2027 presentata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dall’Assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. Tra i punti qualificanti del provvedimento figurano l’azzeramento/taglio dell’addizionale regionale Irpef per i redditi fino a 35mila euro e le agevolazioni Irap destinate alle nuove imprese avviate da giovani under 35.

​”Accogliamo positivamente l’intervento annunciato dalla Giunta regionale – dichiara Armando Valiani, Segretario Regionale UGL Lazio – perché si tratta di un passo concreto che riprende le proposte che come sindacato abbiamo portato sul tavolo regionale la scorsa settimana per chiedere un deciso abbattimento di Irpef e Irap. Con questa misura, che garantisce un risparmio stimato fino a 320-350 euro l’anno per chi dichiara fino a 35mila euro, si riduce in maniera significativa la pressione fiscale a carico dei lavoratori e delle famiglie del nostro territorio”.

​La manovra prevede inoltre un pacchetto articolato di sostegni: dai fondi per contrastare il caro energia per le famiglie vulnerabili, ai contributi destinati ai Comuni e ai territori, fino agli incentivi per l’agricoltura e il ricambio generazionale.

​”In vista del confronto in programma la prossima settimana con l’amministrazione regionale – prosegue Valiani – intendiamo definire nel dettaglio tutti gli strumenti utili a mettere al centro i bisogni dei cittadini del Lazio. La strada intrapresa con il taglio delle tasse è quella giusta: continueremo a lavorare affinché le risorse sbloccate dal risanamento dei conti si traducano in un reale supporto all’economia reale, all’occupazione giovanile e alla tutela delle fasce più fragili”.