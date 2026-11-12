IL SILENZIO SULLA FIBRA NEGATA: PERCHÉ LA GRANDE STAMPA IGNORA L’ISOLAMENTO DIGITALE DELLE AREE INTERNE

Mentre i comunicati ufficiali celebrano la rivoluzione tecnologica, nei borghi della Sabina e del Lazio la rete ultraveloce resta un miraggio e la concorrenza scompare. Una battaglia di civiltà che solo il giornalismo di prossimità ha il coraggio di raccontare.

di Piero Fusaglia

Direttore Responsabile – Il Giornale del Lazio

MONTELEONE SABINO (RI) – C’è una domanda che sorge spontanea osservando ciò che accade nelle nostre province, tra i vicoli della Sabina e i centri dell’Appennino laziale: perché i grandi quotidiani nazionali non raccontano mai il paradosso delle cosiddette “Aree Bianche”? Perché sulle pagine dei colossi dell’informazione non trova spazio la storia di migliaia di famiglie, professionisti e imprese che, pur risultando sulla carta “pienamente coperti” dalla Banda Ultra Larga, restano tagliati fuori dai cavi in fibra ottica e prigionieri di tariffe telefoniche fuori mercato?

La risposta, a ben guardare, affonda le radici in una distanza che non è soltanto geografica, ma culturale ed economica.

Nelle grandi redazioni metropolitane, tra Roma e Milano, la fibra ottica a due gigabit e mezzo è una realtà scontata, attiva sotto ogni portone a poco più di venti euro al mese. Chi osserva il Paese da quei palazzi fatica a comprendere cosa significhi vivere e lavorare a settecento o ottocento metri da un armadio stradale in rame, vedersi negare l’allaccio alla fibra già posata lungo la via principale e sentirsi proporre, come unica alternativa, l’installazione di antenne radio sui tetti o sui balconi.

Ma c’è un secondo motivo, ancora più concreto, dietro questo assordante silenzio: il peso dei grandi inserzionisti. I colossi dell’editoria nazionale incassano ogni anno budget pubblicitari milionari proprio dalle grandi compagnie delle telecomunicazioni e dai gestori delle reti. Accendere i riflettori sulle falle del Piano Banda Ultra Larga, sugli errori dei database cartografici che declassano d’ufficio interi civici o sul blocco di fatto della concorrenza nelle aree interne è un esercizio scomodo. Molto più semplice limitarsi a rilanciare i comunicati ufficiali sui chilometri di fibra posati e sui traguardi raggiunti.

Eppure, lontano dai riflettori delle prime pagine nazionali, si consuma ogni giorno una silenziosa disuguaglianza. Quanto sta accadendo nella frazione di Ginestra Sabina, nel comune di Monteleone Sabino, è lo specchio fedele di un cortocircuito che colpisce gran parte dei borghi interni della provincia di Rieti e del Lazio. Proprio mentre la fibra pubblica si ferma a poche centinaia di metri dalle abitazioni, i principali operatori telefonici smettono di attivare nuove offerte su cavo tradizionale. Il cittadino che desidera mantenere il proprio numero di telefono fisso e una linea cablata affidabile senza montare parabole sul balcone si ritrova così senza alternative, costretto a pagare quasi quaranta euro al mese per un servizio di retroguardia.

È la fotografia perfetta di quell’Italia a due velocità che si riempie la bocca di parole come “transizione digitale” e “ripopolamento dei borghi”, salvo poi negare ai residenti gli strumenti minimi per lo smart working, la telemedicina, la didattica a distanza e l’attività d’impresa.

Ed è proprio qui che si misura il senso autentico del giornalismo territoriale. Un quotidiano libero, radicato nella propria terra e privo di padroni o condizionamenti pubblicitari, ha il dovere morale di guardare dove gli altri voltano la testa. Per questo da Ginestra Sabina è partita una prima, concreta mobilitazione civica e istituzionale: dieci nuclei familiari residenti in Via delle Pietre Piane, insieme alla direzione de Il Giornale del Lazio, hanno sottoscritto una petizione formale e inviato un’istanza tecnica tramite Posta Elettronica Certificata a Open Fiber, Infratel Italia, FiberCop e all’Amministrazione Comunale di Monteleone Sabino per chiedere il riesame dei database, il completamento dei tratti mancanti e il rispetto del diritto alla connessione.

Raccontare questa vertenza e dare voce a chi chiede semplicemente pari dignità rispetto ai cittadini delle grandi città non è soltanto cronaca locale: è una battaglia di civiltà. Noi continueremo a combatterla, riga dopo riga, convinti che lo sviluppo e la trasparenza non possano fermarsi dove finisce l’asfalto delle metropoli.

LA PAROLA AI LETTORI

Anche nel tuo comune della provincia di Rieti o del Lazio la fibra ottica si è fermata prima di casa tua o sei bloccato su tariffe fuori mercato senza possibilità di cambiare gestore? Scrivici all’indirizzo redazione@ilgiornaledellazio.it: daremo voce alla tua storia.