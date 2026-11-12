Aggiudicata la 40° edizione del Premio di Letteratura Economica e Finanziaria “Canova Club”

A ricerverlo Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia di Linda Laura Sabbadini, Marsilio ed.
- La cerimonia di proclamazione avrà luogo a Roma il 16 novembre alle ore 20:00 presso il Grand Hotel Parco de Principi
- Alla discussione parteciperanno Antonella Polimeni (Rettrice Univ. La Sapienza) e Liliana Faccioli Pintozzi (Capo redattrice Esteri Sky TG24)
- Gli altri finalisti sono stati Pino Arlacchi, Patrizio Bianchi, Carlo Cottarelli, Dario Guarascio
ROMA, 12 novembre 2026 – La Giuria presieduta da Daniele Franco ha aggiudicato a “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” di Linda Laura Sabbadini, Marsilio, 362 pagg., il Premio di Letteratura Economica e Finanziaria “Canova Club” 2026, 40° edizione.
Il saggio di Linda Laura Sabbadini ha prevalso sugli altri finalisti selezionati dal comitato dei lettori del Club Canova: L’economia facile di Carlo Cottarelli (Solferino), Imperialismo digitale di Dario Guarascio (Laterza), L’Europa tra Trump e la Cina di Patrizio Bianchi (il Mulino), La Cina spiegata all’Occidente di Pino Arlacchi (Fazi). I finalisti sono stati selezionati tra 20 saggi pubblicati tra giugno 2025 e maggio 2026 aventi per oggetto temi attinenti all’economia e alla finanza.
La proclamazione della vincitrice avrà luogo nel corso del Cenacolo del Canova Club Roma in programma il prossimo lunedì 16 novembre alle 19:30 presso il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma.
Antonella Polimeni (Rettrice dell’Università di Roma “La Sapienza”) e Liliana Faccioli Pintozzi (Capo redattrice Esteri Sky TG24) discuteranno con l’autrice di dati e comunicazione, di rappresentazione della realtà e democrazia, con la moderazione di Roberto Basso (Direttore Relazioni esterne di Wind Tre).
Scheda volume
Il volume “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” esplora il ruolo della statistica nella comprensione della società italiana, mostrando come i numeri possano raccontare storie, disuguaglianze e trasformazioni sociali in modo accurato e corrispondente alla realtà. Sabbadini, con la sua esperienza all’Istat, utilizza dati affidabili per descrivere fenomeni come cambiamenti demografici, differenze di genere e condizioni sociali. L’autrice evidenzia che le statistiche non sono neutre, ma strumenti fondamentali per orientare le politiche pubbliche e difendere i diritti. Attraverso esempi concreti, il volume smonta pregiudizi e invita a leggere la realtà con maggiore consapevolezza. Propone inoltre una riflessione sul valore dei dati come base della democrazia, contro la manipolazione delle informazioni.
L’autrice
Linda Laura Sabbadini è una statistica, studiosa di cambiamenti sociali, pioniera negli studi di genere. È stata direttrice dell’ISTAT dal 2000. Ha guidato il rinnovamento radicale delle statistiche sociali e di genere e ha fatto parte di numerosi gruppi di alto livello e centri di eccellenza di ONU, OCSE, Eurostat. È editorialista di Repubblica. Ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Canova Club Roma – Via Sicilia, 154 00187 – ROMA – +39.366.892.5090 canovaroma@canova.club
Il Premio di Letterature Economica e Finanziaria Canova Club
Il Premio di Letteratura Economica e Finanziaria Canova Club nasce nel 1987 per iniziativa del Club omonimo. Aggiudicatario della prima edizione fu Piero Angela con “Quark economia”.
I testi candidati vengono selezionati da un Comitato di Lettura composto da soci del Club sulla base di pochi chiari criteri: devono essere pertinenti all’ambito dell’economia o della finanza, di autori italiani, scritti con linguaggio divulgativo, rigoroso ma di facile comprensione, scopo del Premio.
La Giuria si esprime su ciascuno dei volumi candidati per pertinenza dell’argomento a temi di economia e finanza; comprensibilità del testo anche ai non addetti ai lavori; qualità dei concetti espressi (in termini di innovazione e/o approfondimento di tematiche particolarmente attuali nel periodo considerato); organizzazione espositiva; rigore metodologico; stile espositivo.
Vincitori del Premio negli ultimi cinque anni:
2025 Roger Abravanel, Luca D’Agnese con “Le grandi ipocrisie sul clima. Contro i burocrati della sostenibilità e i nuovi negazionisti del clima” (Solferino)
2024 Francesco Billari con “Domani è oggi. Costruire il futuro con le lenti della demografia” (Egea)
2023 Stefano Feltri con “Inflazione. Cos’è, da dove viene e come ne usciremo” (UTET)
2022 Pierluigi Ciocca con “Ricchi, poveri. Storia della disuguaglianza” (Einaudi)
- Innocenzo Cipolletta con “La nuova normalità. Istruzioni per un futuro migliore” (Laterza)
La Giuria del Premio
- Daniele Franco (Presidente) Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, già Ministro dell’economia e delle finanze e Direttore Generale della Banca d’Italia
- Magda Bianco Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia
- Maria Cannata Presidente di MTS, già capo della Direzione del debito pubblico del Dipartimento del Tesoro
- Veronica de Romanis Professoressa di Economia europea presso Università LUISS
- Liliana Fratini Passi Direttore Generale del Consorzio CBI dell’Associazione Bancaria Italiana
- Paolo Guerrieri Professore di Economia presso Università di Roma “La Sapienza”
- Cesare Imbriani Professore di Economia Politica presso LUISS e Università di Roma “La Sapienza”
- Domenico Siclari Professore di Diritto dell’Economia presso Università di Roma “La Sapienza”
Il Canova Club
Il Canova Club è una Fondazione – ETS che riunisce manager, professionisti e imprenditori e che promuove Amicizia, Cultura e Solidarietà, con particolare attenzione al futuro dei giovani, alla terza età e allo sviluppo economico e culturale del Paese, attiva a Roma dal 1978 e dal 2010 anche a Milano. I soci del Canova sono espressione del mondo dell’economia, della finanza e della grande impresa, pubblica e privata.
Presidente del Club fondato da Stefano Balsamo è Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il credito sportivo e culturale. Roberto Basso è Segretario Generale del Premio di letteratura economica e finanziaria “Canova Club”.