Aggiudicata la 40° edizione del Premio di Letteratura Economica e Finanziaria “Canova Club”

A ricerverlo Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia di Linda Laura Sabbadini, Marsilio ed.

La cerimonia di proclamazione avrà luogo a Roma il 16 novembre alle ore 20:00 presso il Grand Hotel Parco de Principi

Alla discussione parteciperanno Antonella Polimeni (Rettrice Univ. La Sapienza) e Liliana Faccioli Pintozzi (Capo redattrice Esteri Sky TG24)

Gli altri finalisti sono stati Pino Arlacchi, Patrizio Bianchi, Carlo Cottarelli, Dario Guarascio

ROMA, 12 novembre 2026 – La Giuria presieduta da Daniele Franco ha aggiudicato a “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” di Linda Laura Sabbadini, Marsilio, 362 pagg., il Premio di Letteratura Economica e Finanziaria “Canova Club” 2026, 40° edizione.

Il saggio di Linda Laura Sabbadini ha prevalso sugli altri finalisti selezionati dal comitato dei lettori del Club Canova: L’economia facile di Carlo Cottarelli (Solferino), Imperialismo digitale di Dario Guarascio (Laterza), L’Europa tra Trump e la Cina di Patrizio Bianchi (il Mulino), La Cina spiegata all’Occidente di Pino Arlacchi (Fazi). I finalisti sono stati selezionati tra 20 saggi pubblicati tra giugno 2025 e maggio 2026 aventi per oggetto temi attinenti all’economia e alla finanza.

La proclamazione della vincitrice avrà luogo nel corso del Cenacolo del Canova Club Roma in programma il prossimo lunedì 16 novembre alle 19:30 presso il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma.

Antonella Polimeni (Rettrice dell’Università di Roma “La Sapienza”) e Liliana Faccioli Pintozzi (Capo redattrice Esteri Sky TG24) discuteranno con l’autrice di dati e comunicazione, di rappresentazione della realtà e democrazia, con la moderazione di Roberto Basso (Direttore Relazioni esterne di Wind Tre).

Scheda volume

Il volume “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” esplora il ruolo della statistica nella comprensione della società italiana, mostrando come i numeri possano raccontare storie, disuguaglianze e trasformazioni sociali in modo accurato e corrispondente alla realtà. Sabbadini, con la sua esperienza all’Istat, utilizza dati affidabili per descrivere fenomeni come cambiamenti demografici, differenze di genere e condizioni sociali. L’autrice evidenzia che le statistiche non sono neutre, ma strumenti fondamentali per orientare le politiche pubbliche e difendere i diritti. Attraverso esempi concreti, il volume smonta pregiudizi e invita a leggere la realtà con maggiore consapevolezza. Propone inoltre una riflessione sul valore dei dati come base della democrazia, contro la manipolazione delle informazioni.

L’autrice

Linda Laura Sabbadini è una statistica, studiosa di cambiamenti sociali, pioniera negli studi di genere. È stata direttrice dell’ISTAT dal 2000. Ha guidato il rinnovamento radicale delle statistiche sociali e di genere e ha fatto parte di numerosi gruppi di alto livello e centri di eccellenza di ONU, OCSE, Eurostat. È editorialista di Repubblica. Ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Canova Club Roma – Via Sicilia, 154 00187 – ROMA – +39.366.892.5090 canovaroma@canova.club

Il Premio di Letterature Economica e Finanziaria Canova Club

Il Premio di Letteratura Economica e Finanziaria Canova Club nasce nel 1987 per iniziativa del Club omonimo. Aggiudicatario della prima edizione fu Piero Angela con “Quark economia”.

I testi candidati vengono selezionati da un Comitato di Lettura composto da soci del Club sulla base di pochi chiari criteri: devono essere pertinenti all’ambito dell’economia o della finanza, di autori italiani, scritti con linguaggio divulgativo, rigoroso ma di facile comprensione, scopo del Premio.

La Giuria si esprime su ciascuno dei volumi candidati per pertinenza dell’argomento a temi di economia e finanza; comprensibilità del testo anche ai non addetti ai lavori; qualità dei concetti espressi (in termini di innovazione e/o approfondimento di tematiche particolarmente attuali nel periodo considerato); organizzazione espositiva; rigore metodologico; stile espositivo.

Vincitori del Premio negli ultimi cinque anni:

2025 Roger Abravanel, Luca D’Agnese con “Le grandi ipocrisie sul clima. Contro i burocrati della sostenibilità e i nuovi negazionisti del clima” (Solferino)

2024 Francesco Billari con “Domani è oggi. Costruire il futuro con le lenti della demografia” (Egea)

2023 Stefano Feltri con “Inflazione. Cos’è, da dove viene e come ne usciremo” (UTET)

2022 Pierluigi Ciocca con “Ricchi, poveri. Storia della disuguaglianza” (Einaudi)

Innocenzo Cipolletta con “La nuova normalità. Istruzioni per un futuro migliore” (Laterza)

La Giuria del Premio

Daniele Franco (Presidente) Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, già Ministro dell’economia e delle finanze e Direttore Generale della Banca d’Italia

(Presidente) Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, già Ministro dell’economia e delle finanze e Direttore Generale della Banca d’Italia Magda Bianco Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia

Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia Maria Cannata Presidente di MTS, già capo della Direzione del debito pubblico del Dipartimento del Tesoro

Presidente di MTS, già capo della Direzione del debito pubblico del Dipartimento del Tesoro Veronica de Romanis Professoressa di Economia europea presso Università LUISS

Professoressa di Economia europea presso Università LUISS Liliana Fratini Passi Direttore Generale del Consorzio CBI dell’Associazione Bancaria Italiana

Direttore Generale del Consorzio CBI dell’Associazione Bancaria Italiana Paolo Guerrieri Professore di Economia presso Università di Roma “La Sapienza”

Professore di Economia presso Università di Roma “La Sapienza” Cesare Imbriani Professore di Economia Politica presso LUISS e Università di Roma “La Sapienza”

Professore di Economia Politica presso LUISS e Università di Roma “La Sapienza” Domenico Siclari Professore di Diritto dell’Economia presso Università di Roma “La Sapienza”

Il Canova Club

Il Canova Club è una Fondazione – ETS che riunisce manager, professionisti e imprenditori e che promuove Amicizia, Cultura e Solidarietà, con particolare attenzione al futuro dei giovani, alla terza età e allo sviluppo economico e culturale del Paese, attiva a Roma dal 1978 e dal 2010 anche a Milano. I soci del Canova sono espressione del mondo dell’economia, della finanza e della grande impresa, pubblica e privata.

Presidente del Club fondato da Stefano Balsamo è Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il credito sportivo e culturale. Roberto Basso è Segretario Generale del Premio di letteratura economica e finanziaria “Canova Club”.