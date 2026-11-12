Roma – FAST Confsal. Appalti di pulizia nel trasporto pubblico, il ribasso non penalizzi il lavoro

“Il decoro di un treno o di una stazione è il primo metro con cui i passeggeri giudicano il servizio, ma il lavoro che lo garantisce resta tra i meno visibili della filiera. Pulizie e servizi accessori nel trasporto ferroviario e locale sono affidati quasi sempre in appalto, spesso con gare aggiudicate sul prezzo dichiara in una nota Sabrina Mancini, Segretaria nazionale Dipartimento appalti e servizi della Fast Confsal -. Il sindacato riconosce le ragioni delle stazioni appaltanti, dalla scarsità di risorse pubbliche alla necessità di garantire concorrenza e trasparenza. Il problema, osserva, emerge quando la gara si riduce a una corsa al prezzo più basso: in un servizio in cui la voce principale è il personale, il risparmio finisce per scaricarsi su ore, livelli e contratti, con più part-time e inquadramenti scelti per convenienza”.

Il Codice dei contratti pubblici, rammenta la Mancini, “offre già diversi strumenti: l’articolo 11 sull’applicazione del contratto collettivo di settore, l’Allegato I.01 introdotto dal correttivo del 2024, le clausole sociali dell’articolo 57 e lo scorporo del costo della manodopera previsto dall’articolo 41. L’interpretazione prevalente, però, consente di ribassare anche quel costo, purché l’impresa dimostri maggiore efficienza”.

Nel comparto ferroviario, l’articolo 16 del CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie, rinnovato il 22 maggio 2025, impone alle imprese affidatarie l’applicazione del contratto e disciplina il passaggio del personale nei cambi appalto. “Le criticità riguardano ciò che resta fuori da questo perimetro: stazioni con gestori diversi, depositi del trasporto locale, sub-affidamenti e gare “multiservizi””, evidenzia la sindacalista.

“Per la FAST Confsal, lo stesso lavoro nello stesso luogo deve avere lo stesso contratto – sottolinea – . Quattro le proposte: rendere non ribassabile il costo della manodopera negli appalti ad alta intensità di lavoro; indicare nei bandi di RFI, Trenitalia, società del Gruppo e aziende del trasporto locale il contratto di settore, con una verifica di equivalenza puntuale al posto dell’autocertificazione; rendere esigibile la clausola sociale, con verifica sindacale prima dell’avvio dell’appalto; estendere l’articolo 16 a tutte le attività di pulizia e sanificazione nel prossimo rinnovo contrattuale, in scadenza il 31 dicembre 2026”.