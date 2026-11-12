SWM PORTA AD EICMA QUATTRO ANTEPRIME MONDIALI: VENTURO 410, STORMBREAKER V1200 E I MODELLI SWM POWERSPORTS TRAILHUNTER E NOMADER

SWM presenta quattro anteprime mondiali ad EICMA 2026 all’insegna del tema “Smart Evolution – Boundless Adventure” (Evoluzione Intelligente – Avventura Infinita) che abbraccia la mobilità urbana, la guida in autostrada, l’avventura fuoristrada e l’uso su terreni misti.

Una tradizione fuoristrada italiana, dal 1971

Nata in Italia nel 1971, SWM ha contribuito a plasmare l’epoca d’oro del motociclismo fuoristrada europeo, con grandi successi nelle competizioni di enduro, motocross e trial. Oggi, SWM porta avanti questa eredità attraverso i valori di Passione, Sfida e Libertà, incarnando il proprio motto “Free Your Soul” in una vasta gamma di scooter, moto e veicoli fuoristrada in continua espansione, che continuano a dare agli appassionati molteplici possibilità di guida in tutto il mondo. Sempre con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Da uno scooter crossover a una bagger da un litro

VENTURO 410 è un nuovo scooter crossover adatto a ogni situazione, progettato per unire la praticità urbana alla capacità di affrontare gite nel fine settimana, strade di montagna e viaggi a lunga distanza, ampliando i confini tradizionali della categoria scooter.

STORMBREAKER V1200 è la nuova cruiser di SWM con motore bicilindrico a V da oltre un litro, che unisce lo stile classico delle “bagger” con l’ergonomia accessibile, per rendere l’esperienza di guida in autostrada alla portata di una gamma più ampia di motociclisti.

Due nuovi modelli nella divisione SWM Powersports

Anche due modelli di punta della famiglia SWM Powersports, fanno il loro debutto mondiale ad EICMA: l’ATV sport-utility TRAILHUNTER e l’UTV side-by-side NOMADER: entrambi in grado di bilanciare prestazioni, comfort e praticità. Accanto ai nuovi modelli di punta, sarà esposta una selezione della gamma attuale ATV/UTV di media cilindrata.

Oltre alle quattro anteprime mondiali, SWM presenta altre versioni della sua gamma attuale e storica. Sono esposte la adventure VERSANTE 550; gli scooter a ruote alte C-FLY 125/C-FLY 200, progettati per la mobilità urbana quotidiana; lo scooter entry-level VENTURO 125 in un allestimento particolare; il VEGA 300 con pedana piatta, che unisce la praticità urbana alla raffinatezza del maxi-scooter europei.

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SWM POWERSPORTS SVELA I NUOVI TRAILHUNTER E NOMADER AD EICMA 2026

TRAILHUNTER 580 e TRAILHUNTER 720/NOMADER 720, erogano rispettivamente 49 CV e 55 CV. Sono dotati di motori DOHC e trasmissioni CVT potenziate, che permettono di trainare fino a 800 kg. Queste prestazioni rendono questi veicoli off-road, i modelli di media cilindrata della gamma SWM Powersports più performanti ad oggi.

TRAILHUNTER si rivela perfetto per le avventure su sentieri e in acque poco profonde, mentre il robusto NOMADER si presta sia per un uso lavorativo che nel tempo libero in fuoristrada, su ogni tipo di percorso.

La progettazione di questi due modelli affonda le radici nella ricca tradizione fuoristradistica di SWM, brand italiano fondato nel 1971. Il claim “Vast Terra” definisce la filosofia progettuale alla base di questi due modelli ed unisce uno stile robusto, ispirato al mondo automotive, alla funzionalità specifica dei veicoli fuoristrada.

Estremo. Potente. Aggressivo. Robusto. Queste quattro parole incarnano lo spirito di “Vast Terra”, che prende vita quando entrambi i veicoli fanno il loro debutto ad EICMA 2026.

Due modelli di punta, due visioni distinte

TRAILHUNTER – CONQUISTA L’ESTREMO: un ATV versatile e orientato allo sport che combina eccellenze in fuoristrada, maneggevolezza, comfort sulle lunghe distanze e alta resistenza.

NOMADER – IL MASSIMO DEL COMFORT E DELLA VERSATILITÀ: un UTV versatile, che unisce comodità, praticità e capacità in fuoristrada. Le sue caratteristiche rispetto a quella della concorrenza, offrono mediamente un upgrade del 30%, se pensiamo per esempio all’altezza da terra generosa e alle prestazioni competitive. In definitiva, questo prodotto offre un equilibrio ideale tra prestazioni, comfort e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Insieme, questi i due modelli riflettono l’ambizione di SWM Powersports di ampliare l’esplorazione nel mondo fuoristrada, seguendo quei valori fondamentali di Passione, Sfida e Libertà e dalla sua promessa di marca, “Free Your Soul”, che contraddistinguono il brand.