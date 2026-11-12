SCUDERIA DE ADAMICH E ASI, RICORDANO ANDREA DE ADAMICH

Una sentita e partecipata commemorazione, ha voluto ricordare il pilota, giornalista e imprenditore, fondatore del Centro Internazionale di Guida Sicura

In occasione dell’evento “ASI in Pista” sulCircuito di Varano de’ Melegari, “cuore” dell’attività imprenditoriale di Andrea de Adamich, ASI e Scuderia de Adamich hanno voluto ricordarne la figura ad un anno dalla scomparsa, avvenuta il 4 novembre 2025 a Parma, ad 84 anni.

La commemorazione ha preso avvio con un talk condotto da Guido Schittone, collega di Andrea nella celeberrima trasmissione Grand Prix, alla presenza di personaggi dell’automobilismo che hanno condiviso con lui una parte significativa della propria carriera.

Tra i relatori: Sofia Spanou de Adamich – moglie di Andrea e Presidente di Scuderia de Adamich; Alberto Scuro – Presidente ASI e FIVA; Nicola Larini, Piero Liatti e Fabio Mancini, piloti e istruttori del Centro Internazionale Guida Sicura; Avv. Paolo Scortichini, in rappresentanza di Maserati; Luca Budel, Caporedattore della Redazione Motori di Mediaset e Claudia Peroni, collega nella redazione di Grand Prix; Alessandro Meggi, Direttore del Circuito di Varano. Ognuno di loro ha voluto dare una testimonianza del legame particolare con Andrea de Adamich.

Nel dettaglio, dopo l’apertura di Guido Schittone, Sofia Spanou de Adamich, ha preso la parola per ringraziare i presenti e fare un primo toccante ricordo del marito, ribadendo che la società da lui fondata, continuerà a seguire sempre quelle linee guida che lui ha tracciato.

Un bel filmato, ha poi ripercorso le fasi salienti della carriera di Andrea de Adamich.

Da parte di ASI, ha dato il suo benvenuto Andrea Bergamini, mentre il Presidente ASI e FIVA, Alberto Scuro ha parlato del suo rapporto con Andrea de Adamich, nato dalla passione per le auto classiche. Scuro ha ricordato la competenza di Andrea nelle vesti di grandissimo collezionista di auto e anche di moto, prevalentemente italiane.

Della figura di Andrea de Adamich pilota, ha parlato Nicola Larini, che è stato uno dei primi istruttori del Centro di Guida Sicura. Ha ricordato il confronto quotidiano con Andrea, anche per avere un suo parere nelle scelte da compiere nel corso della sua carriera, come quella ad esempio di dedicarsi al DTM, poi vinto con Alfa Romeo, mettendo in stand-by la carriera in F1.

Anche Fabio Mancini, ex-pilota nelle categorie monoposto e sport prototipo, ha ricordato Andrea in qualità di tifoso e lettore di Autosprint, per poi diventare lui stesso pilota ed uno dei suoi istruttori.

Un profilo di Andrea de Adamich imprenditore con una grande visione, è stato tracciato da Paolo Scortichini e Alessandro Meggi. Scortichini ha approfondito lo straordinario legame professionale e relazionale intessuto da Andrea de Adamich con i marchi automobilistici italiani, e ha raccontato aneddoti sulla stesura dei contratti con Andrea. Un rapporto, il suo, che andava oltre la collaborazione professionale.

Alessandro Meggi ha ribadito invece come Andrea de Adamich sia stato determinante per lo sviluppo di Varano de’ Melegari. Dall’acquisizione delle quote societarie dell’impianto fino ad arrivare alle ricadute economiche e di sviluppo per l’intero territorio.

Sempre con il sapiente filo conduttore intessuto da Guido Schittone, si è arrivati a parlare della nascita del Centro Internazionale di Guida Sicura e sul suo ruolo pionieristico all’epoca: la transizione della guida da semplice automatismo a vero e proprio “mestiere”, volto al miglioramento della sicurezza stradale e alla consapevolezza al volante.

Piero Liatti, indimenticato campione rally con Subaru, ha ribadito come le doti di pilota non fossero sufficienti per diventare istruttore del Centro. Fondamentali sono sempre stati la correttezza, il rispetto, l’educazione. I valori umani ed il rigore professionale erano importantissimi per Andrea. L’eredità morale lasciata da Andrea de Admich è caratterizzata da rigida disciplina, educazione impeccabile, trasparenza e da una severità sempre costruttiva. Anche Fabio Mancini è voluto tornare su questo argomento, spiegando come a volte piloti di successo non siano stati capaci di essere istruttori adeguati e a volte abbiano fatto un po’ di “panchina”, prima di tornare in azione meglio preparati a questo compito.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance Corse Clienti di Ferrari, ha voluto manifestare la propria vicinanza, attraverso un apprezzato messaggio video, visto che era impegnato a Monza nell’ultima prova del WEC.

L’ultima parte del talk che ha coinvolto in prima persona Guido Schittone, Luca Budel e Claudia Peroni, che hanno raccontato la genesi di Grand Prix, per passare alle dirette del Campionato del Mondo di F.1 trasmesse da Mediaset. Andrea de Adamich ha portato un nuovo linguaggio nel giornalismo sportivo, ponendosi come divulgatore del motorsport comprensibile da tutti, attraverso un’esposizione chiara, semplice ed autorevole.

Infine, la parola è tornata ad Alberto Scuro, che ha ricordato che quest’anno si celebrano i 60 anni dell’ASI e della FIVA dal 1966, anno in cui Andrea de Adamich diventava Campione Europeo Turismo.

In conclusione, Sofia Spanou de Adamich ha illustrato il programma delle altre attività che si sono svolte in circuito, dalla parata in pista all’esposizione di vetture speciali e ha chiuso il talk di tributo ad Andrea.

Dopo il talk si è svolta laparata ufficiale organizzata da ASI, con la sessione di prove interamente dedicata alla Scuderia de Adamich, che ha fatto sfilare in pista una selezione di auto della collezione di Scuderia de Adamich:Alfa Romeo 2.600, Alfa Romeo Giulia GTA, Alfa Romeo RZ, Ferrari 575 Maranello, Maserati Sebring, Triumph TR3 (con la quale disputò la sua prima gara)

Inoltre hanno fatto bella mostra nel paddock, i modelli Alfa Romeo più iconici utilizzati dal Centro Internazionale di Guida Sicura nel corso degli anni:Alfa Romeo 75 3.0, Alfa Romeo SZ, Alfa Romeo 8C, Alfa Romeo 4C, Alfa Romeo 156 GTA SW. Altri oggetti di memorabilia, posseduti da Andrea de Adamich, sono stati esposti nella lounge Scuderia de Adamich.

“Sono molto contenta che ASI abbia voluto ricordare a Varano, sede di Scuderia de Adamich, mio marito Andrea ad un anno dalla scomparsa. Una commemorazione importante, che rende il giusto tributo alla sua carriera sportiva, giornalistica e imprenditoriale. Andrea è passato dalla guida di un’auto da corsa, alla guida di un’azienda che ha promosso la cultura della guida sicura in ambito internazionale, tanto da essere nominato Commendatore della Repubblica Italiana. Nel corso della giornata abbiamo ripercorso la sua eredità umana e professionale attraverso una tavola rotonda di testimonianze e confronto insieme a colleghi e amici, accompagnata dalla consegna della Targa Oro a tre delle sue vetture più iconiche. A coronamento di questo tributo, alcune auto storiche della collezione hanno riacceso i motori proprio sul circuito di casa per la parata d’onore. La sua passione, il suo rigore e il suo spirito di innovazione continuano ad essere la bussola che guida ogni giorno Scuderia de Adamich”, ha dichiarato Sofia Spanou de Adamich, Presidente di Scuderia de Adamich.

“La pista è sempre una grande attrattiva per gli appassionati – ha sottolineato Alberto Scuro, Presidente ASI e FIVA – e la formula del track day, senza velleità agonistiche, riesce a soddisfare tutte le esigenze, in primis quella di guidare la propria auto storica in sicurezza. Siamo molto felici che Dallara e Scuderia de Adamich abbiano aderito al programma per arricchire la manifestazione e per dare ancora più significato al tributo dedicato all’amico Andrea de Adamich nel 60° Anniversario ASI e FIVA”.

Per informazioni:

www.scuderiadeadamich.it

www.guidasicura.it