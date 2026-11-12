CHONGQING MOTORS APPRODA AD EICMA 2026:

Chongqing Trade Global, ha portato a Milano 25 aziende leader nella “smart manufaxcturing connects”, per presentare l’intera filiera “intelligente” e green, della produzione a due ruote

Milano, novembre 2026 – L’industria motociclistica di Chongqing consolida la propria proiezione internazionale sul mercato europeo. In occasione di EICMA 2026, la Commissione Comunale del Commercio di Chongqing ha inaugurato, all’interno del Padiglione 24, un’area completamente dedicata all’esposizione di motociclette e accessori di 25 produttori di Chongqing, nel quadro dell’iniziativa strategica “Global Trade Chongqing”.

La presenza ad EICMA ha permesso ai prodotti a due ruote realizzati a Chongqing, di presentarsi al mercato Europeo, mettendo in relazione i produttori cinesi con potenziali partner economici internazionali.

Questo evento ha rappresentato un acceleratore economico e commerciale per il comparto industriale delle due ruote della grande metropoli cinese di Chongqing, attraverso la presentazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, intelligenti e sostenibili.

Una filiera completa: dalla transizione ecologica al fuoristrada

Chongqing merita davvero il titolo di “Capitale delle Moto” della Cina, vantando il più grande e completo cluster industriale motociclistico del paese. Ad EICMA 2026 la Commissione Comunale del Commercio di Chongqing ha organizzato una variegata delegazione di 25 imprese, che per mostrare le capacità dell’intera catena industriale del settore due ruote di Chongqing attraverso un approccio sistematico di “partecipazione di gruppo e presentazione unificata”.

La delegazione ha coperto l’intera catena di valore attraverso sei macro-categorie:

Veicoli a combustione di media e grossa cilindrata

Soluzioni per la transizione all’elettrificazione

Veicoli off-road per il tempo libero

Fuoristrada di fascia alta

Modelli per sport acquatici

Componentistica chiave di precisione

Tra le aziende espositrici, Chongqing Bonaka Motorcycle Industry Group, Chongqing Zhiyan Power Manufacturing e Chongqing AJSP Motorcycle, che hanno catturato l’attenzione del pubblico con modelli fuoristrada d’avanguardia. Altrettanto rilevante il comparto della componentistica, che ha visto schierati leader di mercato del calibro di Chongqing Aihua Electromechanical, Chongqing Landai Precision Components e Chongqing Mainote Technology.

Sinergie istituzionali e matchmaking B2B

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di figure istituzionali e apicali dei rispettivi mercati, tra cui i rappresentanti della Commissione del Commercio del Comune di Chongqing, la Commissione del Commercio del Distretto di Dazu, della Camera di Commercio Cinese per le Motociclette, dell’Associazione Commerciale Italia-Cina, della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina e dell’Associazione Industriale Italiana dei Veicoli a Due Ruote (ANCMA).

Il programma ha integrato interventi istituzionali, presentazioni tecniche aziendali – tra cui il keynote di Chongqing Guangyu Motorcycle – e sessioni mirate di matchmaking B2B. Questa formula ha creato un ponte relazionale diretto tra i produttori cinesi e i principali buyer europei, ottimizzando i flussi di negoziazione commerciale.

Visione futura e cooperazione sino-europea

La partecipazione ad EICMA Milano costituisce un perfetto microcosmo della strategia manifatturiera di Chongqing, sempre più integrata nelle catene di valore globali. Il piano di sviluppo futuro della municipalità prevede il consolidamento del proprio “distretto industriale motociclistico a corto raggio” (il cerchio logistico di un’ora) e il continuo potenziamento dei servizi di internazionalizzazione del programma “Global Trade Chongqing”. L’obiettivo strategico rimane la costruzione di un cluster industriale di livello mondiale, capace di guidare l’innovazione tecnologica e di iniettare nuovo dinamismo nella cooperazione economica sino-europea.