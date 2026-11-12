UGL Frosinone: “La facoltà di medicina a Cassino un’opportunità straordinaria il territorio”

“Rafforzare l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale significa investire sul futuro economico, sociale e occupazionale della provincia di Frosinone”.

È questa la posizione ribadita dalla UGL Frosinone, guidata dal segretario generale Enzo Valente, che da tempo pone al centro della propria azione il rapporto tra alta formazione, sviluppo del territorio e occupazione giovanile.

In questo quadro, la UGL Frosinone esprime pieno sostegno alla proposta di istituire la Facoltà di Medicina a Cassino, considerandola un’opportunità strategica per l’intero territorio. Portare un percorso universitario di Medicina nel Cassinate significherebbe offrire ai giovani nuove possibilità formative di alto livello, riducendo la necessità di trasferirsi altrove per completare il proprio percorso di studi.

Ma l’investimento sull’Università, secondo la UGL, deve andare oltre l’ampliamento dell’offerta formativa. È necessario costruire una vera sinergia tra Ateneo, imprese, sanità e istituzioni, creando percorsi capaci di collegare la formazione alle esigenze del sistema produttivo locale.

Dall’Automotive al comparto chimico-farmaceutico, fino ai nuovi settori ad alta specializzazione, l’obiettivo deve essere quello di formare competenze che possano trovare concrete opportunità occupazionali sul territorio.

“Il progetto della Facoltà di Medicina a Cassino – sottolinea Enzo Valente, Segretario Generale UGL Frosinone – rappresenta un’occasione importante per i nostri giovani e per l’intero territorio. Investire sull’Università significa investire sul capitale umano, sulla sanità, sulla ricerca e sulla possibilità di creare occupazione qualificata. Per questo è necessario che tutte le forze politiche, sociali e istituzionali facciano squadra, superando divisioni e appartenenze, per trasformare una proposta strategica in una concreta opportunità di sviluppo”.

La UGL Frosinone richiama inoltre il problema dello spopolamento e della fuga dei giovani qualificati. La provincia non può continuare a formare competenze che, una volta conclusi gli studi, sono costrette a cercare altrove opportunità professionali adeguate. Rafforzare UNICAS e collegare sempre più strettamente Università e sistema produttivo significa quindi creare le condizioni per trattenere competenze e professionalità, contrastando quella “provincia a due velocità” che rischia di accentuare le disuguaglianze territoriali.

“Il territorio cresce quando si investe sul futuro, sui giovani e sulla sanità. La provincia di Frosinone– conclude Valente – ha bisogno di progetti ambiziosi e di una visione di lungo periodo. Rafforzare l’Università di Cassino, arricchirne l’offerta e creare nuovi poli di eccellenza significa costruire le condizioni per un lavoro qualificato e per prospettive reali alle nuove generazioni”.