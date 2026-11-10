Case popolari nel baratro, la Lega contesta Gualtieri a Tor Bella Monaca: “Basta passerelle in periferia”

ROMA – Tensione questa mattina a Tor Bella Monaca, dove il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri al cantiere PNRR di via dell’Archeologia è stato accolto da una dura contestazione. Il coordinamento romano della Lega, insieme al gruppo consiliare del Municipio VI, ha organizzato un sit-in di protesta per denunciare lo stato di “totale abbandono” in cui versano le case popolari della zona, accusando il Campidoglio di privilegiare la propaganda agli interventi strutturali.

Al centro della polemica, la gestione dei fondi e le reali condizioni di vita dei residenti delle torri e dei comparti del sesto municipio. Secondo quanto dichiarato dai leghisti, la realtà quotidiana di centinaia di famiglie è fatta di muffe croniche, infiltrazioni d’acqua e crepe nei muri.

“Il sindaco Gualtieri si è più volte preso i meriti di fondi stanziati dal Governo senza progettare interventi reali per la riqualificazione di tutte le case popolari del VI Municipio”, ha attaccato duramente Angelo Valeriani, segretario romano della Lega. “Muffe, infiltrazioni e crepe strutturali sono purtroppo la normalità per tanti cittadini. Nonostante le centinaia di richieste che portiamo avanti, le risposte della giunta capitolina semplicemente non arrivano”.

I manifestanti, affiancati da una delegazione di residenti del quartiere, hanno esposto cartelli e ribadito il proprio no a quelle che definiscono “passerelle elettorali”. “Oggi abbiamo voluto ribadire al sindaco che la periferia non può essere il teatro della sua propaganda”, ha concluso Valeriani, assicurando che il partito continuerà a dare battaglia in Campidoglio e nel municipio delle Torri per difendere i diritti di chi è stato dimenticato dalle istituzioni loca