PALUMBO (FDI): «VERGOGNOSO DEFINIRE PRIMO PARTITO D’ITALIA FORZA FASCISTA ENNESIMO TESTO SCOLASTICO FAZIOSO»



Il responsabile del Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia Milano, Flavio Palumbo

Milano, 10 Novembre 2026 – «Apprendo con profondo sdegno quanto riportato oggi su ‘Libero’ riguardo l’ennesimo testo scolastico imbottito di propaganda ideologica. Definire Fratelli d’Italia unaforza “fascista” all’interno di un manuale destinato alla formazione dei nostri giovani non è solo un errore storico e concettuale, ma un atto di grave disonestà intellettuale che avvelena la didattica. Giorgia Meloni e la leadership del nostro Partito, hanno espresso a più riprese, con totale chiarezza e senza ambiguità, una netta e irrevocabile presa di distanza da ogni nostalgia del passato e da qualsiasi totalitarismo, riaffermando il valore incrollabile della democrazia e delle libertà costituzionali. Ignorare questa realtà significa mistificare i fatti a scopo politico.

È insostenibile che la scuola pubblica si trasformi in una tribuna d’attacco di parte. Denunciamo con forzaquesta didattica faziosa e politicizzata che, anziché educare al pensiero critico e al rispetto delle Istituzioni, promuove il pregiudizio e l’odio di parte verso la principale forza di governo della Nazione». Lo dichiara Flavio Palumbo, responsabile del Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia – Milano.