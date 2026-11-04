Sicurezza stradale, Bordoni (Lega): “Fondi per i piccoli Comuni del Lazio

Da Salvini investimento senza precedenti”

ROMA – Nuove risorse in arrivo per la messa in sicurezza e la manutenzione delle arterie stradali nei borghi del Lazio. Grazie al Fondo nazionale sulla sicurezza stradale, la nostra regione potrà beneficiare di stanziamenti fino a 432mila euro, destinati specificamente ai territori che hanno una popolazione inferiore ai 5mila abitanti.

A darne notizia è il segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni, che ha espresso forte soddisfazione per il provvedimento promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un piano da oltre 92 milioni di euro

“Dal 2023 ad oggi – ha spiegato Bordoni – l’impegno del Ministro Matteo Salvini ha permesso di finanziare interventi a livello nazionale per un valore complessivo di 92,3 milioni di euro, istituendo un Fondo ed un percorso dedicati in modo specifico alle piccole realtà municipali”. Un bacino di risorse che ora si riflette concretamente sul tessuto locale laziale, offrendo una boccata d’ossigeno alle amministrazioni minori per i lavori di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali.

Sostegno ai borghi e rilancio del territorio

Secondo il segretario regionale della Lega, il rinnovo di questo stanziamento rappresenta una risposta tangibile alle necessità dei centri più isolati: “È significativo che anche quest’anno il ministero sia intervenuto per aiutare le piccole comunità, realtà che più di tutte necessitano di un supporto economico concreto per far fronte alle manutenzioni e alle esigenze quotidiane”.

L’intervento viene letto non solo in un’ottica di pura prevenzione, ma come un tassello fondamentale per la crescita e per il contrasto allo spopolamento delle aree interne. “Investire sulla sicurezza stradale – ha concluso Davide Bordoni – significa certamente garantire una mobilità migliore e più sicura per i nostri cittadini, ma si traduce anche in sviluppo del territorio, crescita e modernità. Si tratta di una visione orientata al rilancio produttivo e sociale dei borghi più piccoli, che meritano la massima attenzione. Ringraziamo il ministro Salvini per quello che consideriamo un investimento senza precedenti”.

I fondi permetteranno così ai sindaci dei piccoli Comuni del Lazio di pianificare gli interventi più urgenti, avviando cantieri per il rifacimento degli asfalti, il potenziamento della segnaletica e il miglioramento complessivo della viabilità locale.

Piero Fusaglia