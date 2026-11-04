Doppio appuntamento d’autore al Vejamo Festival: Franco Mannella e Fausto Costantini in scena con “La tentazione del potere” e “Giacomo e Lauro Matteotti”
Domenica 8 novembre 2026, il Teatro Comunale di Vejano ospita una speciale giornata teatrale dedicata alla storia, alla politica e alle grandi questioni morali dell’uomo. Per l’occasione attiva una promozione speciale per assistere a entrambi gli spettacoli.
VEJANO (VT) — Domenica 8 novembre 2026 si preannuncia una giornata di grandissimo teatro e profonda riflessione al Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale). Il Vejamo Festival presenta infatti una speciale doppietta teatrale con protagonisti Franco Mannella e Fausto Costantini, incentrata sui temi del potere, della coscienza e della memoria storica.
Ore 17.00: “La tentazione del potere”
Il primo appuntamento del pomeriggio (ore 17.00) vede in scena Franco Mannella e Fausto Costantini ne La tentazione del potere. Lo spettacolo propone i dialoghi immaginari tra Celestino V e Bonifacio VIII, tratti da “L’avventura di un povero cristiano” di Ignazio Silone. Un confronto vibrante e serrato tra la purezza dello spirito e la logica del potere temporale, tra chi rifiuta il compromesso e chi incarna l’ambizione politica della Chiesa.
Ore 19.00: “Giacomo e Lauro Matteotti”
A seguire, alle ore 19.00, andrà in scena Giacomo e Lauro Matteotti, su testo di L.C.. Lo spettacolo vede protagonista Franco Mannella, con la partecipazione di Fausto Costantini e la voce registrata di Elena Ferrantini nel ruolo di Velia Titta. Un’opera toccante che restituisce la dimensione umana, politica e familiare del martire antifascista, intrecciando la memoria personale e quella collettiva attraverso una narrazione intima e civile.
PROMOZIONE SPECIALE DOPPIO SPETTACOLO
Per permettere al pubblico di vivere appieno questa intensa giornata teatrale, la produzione propone una promo speciale:
- Promozione 2 Spettacoli: 10 € complessivi per chi acquista il biglietto per entrambi gli spettacoli (anziché 20 € totali, ovvero 5 € a spettacolo).
SCHEDA INFORMATIVA
- Data: Domenica 8 novembre 2026
- Luogo: Teatro Comunale di Vejano (VT) – Villa Comunale di Vejano
- Spettacolo 1 (ore 17.00): La tentazione del potere | con Franco Mannella e Fausto Costantini
- Spettacolo 2 (ore 19.00): Giacomo e Lauro Matteotti | testo di L.C., con Franco Mannella, la partecipazione di Fausto Costantini e la voce di Elena Ferrantini
- Informazioni e prenotazioni: 333.8537695 – teatrovejano@gmail.com
- Botteghino: Ritiro biglietti presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00
- Web: www.teatrovejano.it