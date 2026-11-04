Doppio appuntamento d’autore al Vejamo Festival: Franco Mannella e Fausto Costantini in scena con “La tentazione del potere” e “Giacomo e Lauro Matteotti”

Domenica 8 novembre 2026, il Teatro Comunale di Vejano ospita una speciale giornata teatrale dedicata alla storia, alla politica e alle grandi questioni morali dell’uomo. Per l’occasione attiva una promozione speciale per assistere a entrambi gli spettacoli.

VEJANO (VT) — Domenica 8 novembre 2026 si preannuncia una giornata di grandissimo teatro e profonda riflessione al Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale). Il Vejamo Festival presenta infatti una speciale doppietta teatrale con protagonisti Franco Mannella e Fausto Costantini, incentrata sui temi del potere, della coscienza e della memoria storica.

Ore 17.00: “La tentazione del potere”

Il primo appuntamento del pomeriggio (ore 17.00) vede in scena Franco Mannella e Fausto Costantini ne La tentazione del potere. Lo spettacolo propone i dialoghi immaginari tra Celestino V e Bonifacio VIII, tratti da “L’avventura di un povero cristiano” di Ignazio Silone. Un confronto vibrante e serrato tra la purezza dello spirito e la logica del potere temporale, tra chi rifiuta il compromesso e chi incarna l’ambizione politica della Chiesa.

Ore 19.00: “Giacomo e Lauro Matteotti”

A seguire, alle ore 19.00, andrà in scena Giacomo e Lauro Matteotti, su testo di L.C.. Lo spettacolo vede protagonista Franco Mannella, con la partecipazione di Fausto Costantini e la voce registrata di Elena Ferrantini nel ruolo di Velia Titta. Un’opera toccante che restituisce la dimensione umana, politica e familiare del martire antifascista, intrecciando la memoria personale e quella collettiva attraverso una narrazione intima e civile.

PROMOZIONE SPECIALE DOPPIO SPETTACOLO

Per permettere al pubblico di vivere appieno questa intensa giornata teatrale, la produzione propone una promo speciale:

Promozione 2 Spettacoli: 10 € complessivi per chi acquista il biglietto per entrambi gli spettacoli (anziché 20 € totali, ovvero 5 € a spettacolo).

SCHEDA INFORMATIVA