“SAPORI CAPITOLINI 2026 – DIALOGHI TRA TERRA E TAVOLA”: A ROMA LA RASSEGNA CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA SU STORIA, SOSTENIBILITÀ E SCAMBIO INTERGENERAZIONALE

ROMA – Registra una straordinaria partecipazione cittadina la rassegna di alto profilo “SAPORI CAPITOLINI 2026 – Dialoghi tra Terra e Tavola”, ideata e promossa dall’APS Ci Vediamo sulla Cima. Il progetto, promosso da Roma Capitale e vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina, è realizzato in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’iniziativa celebra il legame indissolubile tra il patrimonio storico di Roma e la sua identità gastronomica attraverso un ciclo di quattro appuntamenti ospitati in uno dei luoghi più iconici della socialità capitolina: Campo de’ Fiori. Più che una fiera di prodotto, la rassegna si propone come un vero e proprio laboratorio di cittadinanza culturale, utilizzando il cibo come linguaggio per interpretare la storia e il futuro della città.

La scelta della location è strategica e fortemente simbolica: l’obiettivo è restituire alla piazza del mercato per eccellenza una funzione di approfondimento e riflessione, sottraendola temporaneamente alle esclusive dinamiche del consumo turistico di massa per offrirla ai cittadini come spazio di crescita collettiva, aperto, gratuito e inclusivo.

«Con Sapori Capitolini 2026 intendiamo restituire a Campo de’ Fiori la sua storica vocazione di piazza del confronto e della comunità», dichiara Massimiliano Barni, Presidente dell’APS Ci Vediamo sulla Cima. «Vogliamo trasformare il cibo da semplice bene di consumo a straordinario dispositivo culturale, capace di unire le giovani generazioni e gli anziani nella riscoperta delle radici comuni e nella costruzione di una nuova, autentica sostenibilità urbana. Un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando alla riuscita del progetto e alla straordinaria attenzione di Roberto D’Uffizi che ha permesso di ospitare un grande evento presso il ristorante Virgilio a campo de’ fiori».

Il Format della Rassegna

La manifestazione si articola in quattro giornate-evento (il mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 23:00) costruite su un format modulare che garantisce un’esperienza immersiva e multidisciplinare: