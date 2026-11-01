 ALLA FARNESINA DOMANI TERZA EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI DELLA SPACE ECONOMY

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani parteciperà domani, 2 novembre, alle ore 10.00, alla Farnesina, alla terza edizione degli Stati Generali della Space Economy, iniziativa promossa dall’Intergruppo parlamentare per la Space Economy,presieduto dall’On. Andrea Mascaretti. All’evento prenderanno parte anche la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del corpo diplomatico, delle amministrazioni, delle associazioni di categoria, dei distretti industriali e delle imprese del settore.

I lavori proseguiranno con due tavole rotonde dedicate alla strategia spaziale nazionale e al ruolo dell’Italia nelle sfide globali, nonché alle prospettive di collaborazione internazionale e al coinvolgimento del settore privato.

L’iniziativa sarà l’occasione per ribadire il ruolo strategico dello spazio per la politica estera italiana e per la diplomazia della crescita, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale e la promozione di nuoveopportunità per le imprese italiane. In questo contesto si inserisce il ruolo di primo piano dell’Italia nella governance spaziale internazionale, con la Presidenza del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il triennio 2025–2028, della Federazione Astronautica Internazionale (IAF) per il triennio 2026–2028 e del Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS) per il biennio 2026–2027.