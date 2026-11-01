AMBIENTE, GUALTIERI-ALFONSI-LANZI: IN MUNICIPIO XI INTERVENTO PILOTA PER LA QUALITÀ DELL’ARIA CON STRADA SCOLASTICA, PAVIMENTAZIONI E VERNICI MANGIA-SMOG

Roma, 31 ottobre 2026 – Realizzata in Municipio XI la prima strada scolastica a servizio dell’Istituto “Piero Terracina”, un’area individuata per la realizzazione di un progetto innovativo mirato al miglioramento della qualità dell’aria attraversol’utilizzo di pavimentazioni e vernici fotocatalitiche per l’assorbimento degli inquinanti atmosferici.

A inaugurarlo il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e il Presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi.

Il progetto, realizzato nell’ambito di un finanziamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di circa 1 milione di euro assegnato dalla Regione Lazio all’Assessorato capitolino all’Ambiente per specifiche azioni mirate al miglioramento della qualità dell’aria, si caratterizza come un intervento innovativo di rigenerazione urbana in chiave ambientale. Tutto il tratto di via Gaetano Astolfi antistante alla scuola primaria ‘Vaccari’ è stato chiuso al traffico e trasformato in strada scolastica, che è stata interamente ripavimentata utilizzando betonelle autobloccanti fotocatalitiche e colorata con vernici anch’esse fotocatalitiche creando anche giochi a terra per i bambini. Il progetto ha previsto, inoltre, il rifacimento con gli stessi materiali dei marciapiedi di viale di Vigna Pia e proseguirà con analoghi interventi sulle pavimentazioni dei marciapiedi di via Giovanni Bombrini e via Filippo Tajani. La superficie fotoattiva complessivamente interessata dall’intervento è di circa 2.800 mq.

La fotocatalisi sfrutta l’azione del biossido di titanio, attivato dalla luce, trasformando alcuni elementi inquinanti atmosferici in composti meno dannosi. Si stima che la superficie trattata con i materiali fotocatalitici abbia una capacità di abbattimento degli ossidi di azoto pari a quella esercitata da circa 200-250 alberi urbani di medio fusto ed equiparabile a quella ottenibile evitando la percorrenza di 1,4 milioni di chilometri/anno di veicoli a benzina. Le nuove pavimentazioni, inoltre, riducono alcune componenti organiche delle polveri sottili e sono autopulenti, antiodore e antimicrobiche.

“Siamo contenti di consegnare al quartiere e soprattutto ai bambini questa nuova strada scolastica. Siamo arrivati a quota 15, in altre 7 stanno per partire i cantieri, altre 12 vogliamo realizzarle entro questa consiliatura per arrivare a 34, ma non ci fermeremo perché vogliamo continuare nei prossimi anni: vorremmo che tutte le scuole avessero una strada scolastica. Lo spazio davanti alla scuola è parte della scuola: il posto dove si arriva, dove ci si incontra, dove ci si saluta quando si esce. Non è solo un luogo di transito, deve essere a misura di chi la scuola la vive e la frequenta. Questo inoltre è un bellissimo intervento perché non è stata solo chiusa una strada al traffico, ma è stato ripensato lo spazio con nuovi arredi, alberature, giochi e con materialiche assorbono le polveri sottili e che non attirano il sole”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Inauguriamo un progetto pilota che ha il suo cuore in una bellissima strada scolastica sottratta alle macchine e trasformata in uno spazio sicuro dove giocare e camminare. Il valore di questo intervento sta nell’aver coniugato la trasformazione urbana con l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la qualità ambientale di quel quadrante. Non solo. Si tratta di interventi che hanno un’importante funzione di sensibilizzazione sui temi ambientali per bambini e ragazzi del plesso scolastico e per i residenti del quartiere. Azione educativa, socialità, vivibilità, rigenerazione urbana e attenzione all’ambiente sono le parole chiave di un progetto sicuramente replicabile in altre zone della città”, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale

“A Vigna Pia è nato un bellissimo spazio, per restituire il diritto alla socialità e anche maggiore sicurezza ai cittadini e soprattutto ai bambini del quartiere. La prima strada scolastica del Municipio XI non è solo un intervento per rendere più vivibileil territorio, ma anche un lavoro attento all’ambiente” afferma Gianluca Lanzi presidente del Municipio XI.