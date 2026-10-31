ROMA CAPITALE A BARCELLONA PER SMART CITY EXPO: “IL RACCONTO DELLA VISIONE DI ROMA CHE GUARDA AL 2030”

GUALTIERI PRESENTE IL 3 NOVEMBRE CON BAGLIO, PATANÈ E I CONSIGLIERI CORBUCCI E MELITO

Roma, 31 ottobre 2026 – Roma torna a presentare al mondo i suoi investimenti sulle tecnologie del futuro: con uno stand di 120 metri quadri la Capitale parteciperà dal 3 al 5 novembre allo “Smart City Expo World Congress 2026“, il più importante appuntamento internazionale nel campo dell’innovazione tecnologica applicata alla smart city e ai sistemi urbani integrati.

Per il terzo anno consecutivo, Roma sarà protagonista della manifestazione con una presenza che si è progressivamente rafforzata, fino al risultato raggiunto nel 2025, quando la Capitale ha ottenuto il World Smart City Award – City Award 2025, uno dei principali riconoscimenti internazionali assegnati alle città più innovative al mondo. Un premio che ha consolidato il posizionamento internazionale di Roma e che oggi rappresenta non un punto di arrivo, ma la base da cui ripartire per una nuova fase di sviluppo. Roma guarda al 2030: i risultati raggiunti diventano il punto di partenza di una strategia che punta a trasformare l’esperienza maturata in una capacità permanente di innovare, attrarre investimenti e opportunità, valorizzare i talenti e mettere in rete imprese, startup, università e istituzioni.

Nel 2026 Roma torna quindi a Barcellona con un ruolo rafforzato nel confronto internazionale sulle città del futuro. La partecipazione sarà l’occasione per raccontare progetti, tecnologie ed esperienze concrete che testimoniano la trasformazione in corso e per consolidare relazioni e collaborazioni con i principali protagonisti dell’innovazione urbana.

Lo stand di Roma Capitale ospiterà anche i partner Ama, Atac, Acea con Areti, Roma Servizi per la Mobilità, Almaviva, Roma Smart City, insieme alle startup Open Stage, Aidealab, Space 11, ShopTheLook, Switch e CityZ. Una presenza che testimonia la ricchezza dell’ecosistema romano dell’innovazione e la collaborazione tra Amministrazione, aziende e realtà imprenditoriali nello sviluppo di soluzioni e servizi per la città del futuro.

Il Sindaco Roberto Gualtieri sarà allo Smart City Expo martedì 3 novembre per illustrare personalmente in una serie di iniziative i progetti concreti, le esperienze e le storie che raccontano il percorso di innovazione della città: una trasformazione profonda che evolve grazie alla capacità di mettere insieme competenze, investimenti, tecnologie e collaborazioni. Con il Sindaco Gualtieri saranno presenti anche l’Assessora alle Attività Produttive e Pari OpportunitàValeria Baglio, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e il presidente e la vicepresidente della Commissione capitolina Statuto ed Innovazione tecnologica Riccardo Corbucci e Antonella Melito.

“Lo Smart City Expo è il luogo in cui le città raccontano le soluzioni più avanzate per il futuro e siamo orgogliosi che Roma sia ancora una volta protagonista, dopo aver vinto lo scorso anno il World Smart City Award. Quest’anno porteremo una nuova grande innovazione: Julia 3.0, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale di Roma Capitale. Un esempio concreto di come la tecnologia possa rendere più semplice il rapporto tra cittadini e Amministrazione e migliorare la qualità dei servizi“. È quanto afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Vogliamo raccontare una Roma che sa coniugare la propria identità con l’innovazione e che investe sulle tecnologie per creare nuove opportunità di crescita. Lospazio espositivo sarà molto più di una vetrina: sarà un luogo di incontro tra istituzioni, imprese, startup, per condividere esperienze, sviluppare collaborazioni e valorizzare le competenze della nostra città. La sfida che abbiamo davanti è fare in modo che i risultati raggiunti diventino la base di una nuova fase di sviluppo, capace di attrarre investimenti e sostenere il sistema produttivo“. Lo dichiara l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Valeria Baglio.

“Allo Smart City Expo e al concomitante Tomorrow Mobility World Congress, Roma sarà protagonista con le sue innovazioni tecnologiche: SOSPAS, che rende leggibilein tempo reale ogni stallo di sosta e di carico e scarico; il nuovo controllo degli accessi, dal centro storico all’Appia Antica; il servizio a chiamata di Atac; Tap&Go e l’innovazione digitale nel TPL. Con la rete POLIS, di cui presiedo il gruppo di lavorodelle capitali europee, discuteremo anche di guida autonoma e di come governarla nell’interesse pubblico”. Commenta l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.