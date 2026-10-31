L’Europa della rabbia giovanile: dalle molotov di Tirana alla rivolta della Gen Z in Germania

Un filo rosso fatto di frustrazione, rivendicazioni sociali e opposizione ai venti di guerra sta unendo le piazze delle principali città europee, disegnando una mappa del dissenso che scuote i governi del continente. In questo fine settimana d’autunno, la protesta ha toccato un picco di straordinaria intensità: mentre a Tirana la rabbia degli studenti è sfociata in duri scontri urbani con lanci di sassi e bombe molotov contro le forze dell’ordine, la Germania è testimone della discesa in campo in massa della “Generazione Z”. Oltre 160.000 giovani tedeschi hanno invaso più di trenta città, da Berlino a Colonia, per gridare il proprio no a un futuro ipotecato dall’austerità e dalle spese militari.

Questo scenario non è un fenomeno isolato, ma il sintomo di un momento globale in cui le nuove generazioni si sentono schiacciate tra il carovita, i tagli all’istruzione e lo spettro dei conflitti internazionali.

Tirana a ferro e fuoco: la guerriglia degli studenti contro il palazzo

A Tirana la protesta studentesca è degenerata rapidamente in scene di vera e propria guerriglia urbana davanti al Ministero dell’Educazione e al Palazzo di governo. I manifestanti, che da giorni chiedono una riforma radicale del sistema e le dimissioni del premier socialista Edi Rama, hanno eretto barricate dando alle fiamme i cassonetti dell’immondizia. La situazione è precipitata quando gruppi di giovani hanno iniziato un fitto lancio di sassi e ordigni incendiari contro i cordoni di sicurezza.

La polizia albanese ha risposto con fermezza azionando gli idranti e facendo un massiccio uso di gas lacrimogeni per disperdere i blocchi dei dimostranti, sotto una fitta pioggia che ha solo parzialmente mitigato la tensione in città. Il governo ha reagito approvando misure restrittive durissime, ma la piazza promette di non fermarsi, alimentata da un tasso di disoccupazione giovanile cronico.

Il risveglio della Germania: la Gen Z detta legge contro la leva obbligatoria

Se nei Balcani la protesta assume contorni fisici e violenti, nel cuore industriale d’Europa la mobilitazione è strutturata e numericamente imponente. Sotto lo slogan della neonata iniziativa social “Gen Z regelt” (“La Gen Z detta legge”), migliaia di adolescenti e giovani adulti tra i 14 e i 30 anni si sono dati appuntamento sotto la storica Porta di Brandeburgo a Berlino e in altre 30 località della Repubblica Federale.

La piattaforma dei ragazzi tedeschi tocca i nodi nevralgici del loro futuro e contesta apertamente le priorità macroeconomiche del governo:

No alla leva e alla guerra: La protesta si scaglia fermamente contro l’ipotesi del ritorno del servizio militare obbligatorio, lanciando un messaggio chiaro ai palazzi berlinesi: “I ricchi vogliono la guerra, i giovani vogliono un futuro”.

La protesta si scaglia fermamente contro l’ipotesi del ritorno del servizio militare obbligatorio, lanciando un messaggio chiaro ai palazzi berlinesi: “I ricchi vogliono la guerra, i giovani vogliono un futuro”. Emergenza scuola e sanità: Viene contestata la politica dei tagli lineari alla spesa pubblica, pretendendo investimenti massicci sull’edilizia scolastica e sul diritto allo studio.

Viene contestata la politica dei tagli lineari alla spesa pubblica, pretendendo investimenti massicci sull’edilizia scolastica e sul diritto allo studio. Trincea per il clima: Il blocco ambientalista esige risposte concrete sulla crisis climatica, accusando la classe politica tradizionale di aver abbandonato l’agenda verde in favore del riarmo.

Il tramonto delle promesse della democrazia liberale

Questa fiammata geopolitica che unisce idealmente l’Albania e la Germania si inserisce in un solco già tracciato nelle settimane scorse dalle imponenti manifestazioni studentesche in Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Gli analisti internazionali concordano su un punto: la promessa fondamentale delle democrazie occidentali, ovvero che ogni generazione successiva avrebbe goduto di un tenore di vita migliore rispetto alla precedente, si è ufficialmente spezzata.

L’incertezza causata dal mercato del lavoro, l’inflazione che erode i risparmi e la sensazione di essere esclusi dai processi decisionali hanno creato una miscela esplosiva. I ricchi e i governi sembrano concentrati sulle scacchiere di guerra globali, mentre i giovani europei, dalle sponde dell’Adriatico al Mar del Nord, sono scesi in strada a riprendersi la voce.