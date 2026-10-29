LETTERA APERTA AL GOVERNO

Politiche Previdenziali e Tassazione: L’Inadeguatezza Economica dei Bonus di Fronte al Rischio di Stagflazione

Un’analisi tecnica del divario tra la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, le modifiche agli scaglioni IRPEF e la reale perdita di potere d’acquisto causata dall’inflazione e dal carovita.

Al Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni

Ai Leader dei Partiti di Governo e di Maggioranza (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia)

Ai Componenti delle Commissioni Lavoro e Bilancio di Camera e Senato

Onorevoli Rappresentanti,

L’impianto della recente Manovra di Bilancio ripropone una dinamica di politica economica fortemente incentrata su micro-interventi fiscali celermente riassorbibili e sostegni una tantum. Se sul piano della comunicazione politica tali misure offrono una percezione immediata di beneficio, un’analisi tecnico-economica evidenzia come tali strumenti non riescano a mitigare la perdita di valore reale dei redditi fissi, in particolare dei trattamenti previdenziali.

1. La Distorsione della Perequazione Automatica (Indice FOI)

La rivalutazione delle pensioni viene calcolata sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Tuttavia, la struttura attuale del meccanismo di perequazione presenta due criticità strutturali:

Il ritardo temporale (Lag strutturale): L’adeguamento viene calcolato a consuntivo su dati dell’anno precedente, esponendo il pensionato a una perdita di potere d’acquisto differita rispetto al picco inflazionistico.

L’adeguamento viene calcolato a consuntivo su dati dell’anno precedente, esponendo il pensionato a una perdita di potere d’acquisto differita rispetto al picco inflazionistico. Progressività dei tagli alla perequazione: Il blocco o la riduzione percentuale dell’adeguamento all’inflazione per le fasce che superano determinate soglie (rispetto al trattamento minimo) determina una devalutazione progressiva del montante contributivo versato. L’assegno non viene penalizzato in termini nominali, ma subisce un deprezzamento reale non compensato.

2. IRPEF, Fiscal Drag e la Soglia dei 55.000 Euro

La rimodulazione delle aliquote IRPEF con la stabilizzazione al 33% fino alla soglia di 55.000 euro produce un effetto marginale limitato:

Dinamica del Fiscal Drag (Drenaggio Fiscale): In presenza di inflazione, l’eventuale incremento nominale delle pensioni (dovuto al parziale recupero dell’inflazione) spinge il reddito imponibile verso scaglioni di tassazione superiori o ne riduce le detrazioni spettanti, senza che vi sia stato un reale aumento della capacità di spesa.

In presenza di inflazione, l’eventuale incremento nominale delle pensioni (dovuto al parziale recupero dell’inflazione) spinge il reddito imponibile verso scaglioni di tassazione superiori o ne riduce le detrazioni spettanti, senza che vi sia stato un reale aumento della capacità di spesa. Inefficienza dei Bonus vs Riforma Aliquote: Il ricorso prolungato a “bonus” o detassazioni parziali genera asimmetrie distributive. A differenza della revisione strutturale degli scaglioni di reddito o dell’indicizzazione delle no-tax area all’inflazione, i bonus non entrano nella base di calcolo dei trattamenti futuri e non offrono alcuna garanzia di stabilità nel medio-lungo periodo.

3. Effetto Composto del Costo della Vita e Servizi Essenziali

Il paniere di consumo dei pensionati e dei ceti a reddito fisso è sbilanciato verso beni a domanda rigida (utenze domestiche, spesa alimentare, assistenza sanitaria e farmaceutica).

Mentre l’indice inflazionistico generale misura un valore medio, l’inflazione “effettiva” sostenuta da questa categoria di contribuenti risulta sistematicamente più alta dell’indice FOI sintetico. Di conseguenza, le integrazioni di poche decine di euro mensili derivanti dalla riduzione IRPEF vengono integralmente assorbite dai rincari delle tariffe energetiche e dei servizi primari.

4. La Richiesta al Governo: Dalle Soluzioni Temporanee ai Fatti Concreti

Per garantire la tenuta del sistema previdenziale e la tutela costituzionale del reddito da lavoro e da pensione (Art. 36 e 38 Cost.), si chiede fermamente alle forze politiche di maggioranza di orientare le prossime scelte di finanza pubblica verso interventi di lungo periodo:

Ristabilimento della perequazione al 100% per tutti i trattamenti figli di contribuzione effettiva, per evitare il depauperamento del ceto medio previdenziale. Neutralizzazione del drenaggio fiscale tramite l’adeguamento automatico degli scaglioni e delle detrazioni d’imposta all’inflazione reale. Consolidamento delle risorse: Superamento definitivo della logica dei sussidi temporanei e dei “bonus spot”, a favore della defiscalizzazione permanente dei trattamenti pensionistici.

Garantire un’integrità reale al potere d’acquisto dei pensionati non è un atto assistenziale, ma il rispetto del patto sociale con chi ha sostenuto il Paese per una vita di lavoro.

Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia

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